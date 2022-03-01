Власти Одесской области Украины закрыли проезд транспорта через Затоку и Белгород-Днестровский. В обоих направлениях будут пускать только тех, у кого есть прописка в одном из этих двух населённых пунктов.
Остальные должны следовать в объезд через пограничный пункт в Паланке. Мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан заявил, что это снизит нагрузку на дороги и упростит передвижение транспорта, который доставляет продукты и топливо, передает publika.md
В Одесской области действует комендантский час с 19:00 до 06:00. В воскресенье украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия готовится ударить по Одессе.