Закончились переговоры России и Украины, сообщили в пресс-службе российского посольства в Белоруссии.
"Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился", — говорится в публикации дипмиссии в Telegram.
Встреча продолжалась почти три часа, сообщает ria.ru.
Советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с делегацией из России заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине.
"Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров... Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности", - написал Подоляк в Twitter после завершения третьего раунда переговоров.
Михаил Подоляк заявил, что по вопросам перемирия, прекращения огня и окончания боевых действий консультации будут продолжены, на сегодня существенных результатов нет.
"С точки зрения ключевого политического трека, в который входит прекращение огня, перемирие и вообще окончание боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены, сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока что нет, но тем не менее, еще раз подчеркиваю, что консультации будут продолжены", - сказал Подоляк в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.
Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что РФ поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров и надеется, что они заработают с завтрашнего дня.
"Мы поставили вопрос ребром ... надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры, наконец, заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения", - сказал он журналистам.
Владимир Мединский сообщил по их итогам, что все документы, привезённые российской стороной, представители Киева забрали "домой" для изучения.
"Все эти документы (украинская сторона - ред.) забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте и сказала, ну и сказали, что мы вернёмся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече", - сказал Мединский журналистам, высказываясь по позиции украинской стороны.
Ожидания российской стороны в переговорах с Украиной не оправдались, заявил по итогам третьего раунда глава делегации Владимир Мединский.
"Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте"- помощник президента России Владимир Мединский.
Как подчеркнул помощник президента, контакты продолжатся. Он выразил надежду, что стороны в следующий раз смогут сделать "более существенный шаг вперед".
В свою очередь, входящий в состав российской делегации глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что попытки вывести мирных жителей на Украине по гуманитарным коридорам будут предприняты в ближайшее время и завершатся успешно.
Встреча прошла в Брестской области Белоруссии и продолжалась почти три часа. Состав российской делегации не поменялся: Мединский, Слуцкий, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Со стороны Украины присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников.
Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области. Делегаты осторожно заявили, что есть несколько позиций, которые все согласны обсуждать. Во время вторых переговоров 3 марта стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.