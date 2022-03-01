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Украина хочет, чтобы ее заявку на членство в ЕС рассматривали отдельно от Грузии и Молдовы

Украина хочет, чтобы ее заявку на членство в ЕС рассматривали отдельно от Грузии и Молдовы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступает за то, чтобы заявка Украины на членство в Европейском союзе рассматривалась отдельно от заявок Грузии и Молдовы. Об этом говорится в заявлении главы МИД.

Кулеба подчеркнул, что украинцы защищают мир и безопасность Европы ценой собственных жизней, и сейчас Украина фактически превратилась в форпост Европейского союза, останавливающего разрушительное российское зло от продвижения вглубь европейского континента, сообщает eurointegration.com.ua

"При всем уважении к нашим грузинским и молдавским партнерам, подача Молдавией и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель. Заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС должна рассматриваться отдельно от заявок Грузии и Молдовы", – убежден министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает европейскую интеграцию Грузии и Молдовы, но не желает грузинскому и молдавскому народам пережить ужасы, через которые сейчас проходят украинцы.

"Мы ценим солидарность грузин и молдаван с Украиной, благодарны за гуманитарную помощь Грузии и Молдовы для украинцев, страдающих от российской вооруженной агрессией. Однако, к большому сожалению, пока ни Грузия, ни Молдова не поддержали новые санкции ЕС против России за ее военные преступления против Украины.

Такая позиция не отвечает партнерским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках "ассоциированного трио" и ярко иллюстрирует неготовность Тбилиси и Кишинева стать реальным контрибьютором безопасности в Европе", - говорится в заявлении министра.

Как известно, 1 марта Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения украинской заявки на получение членства после того, как соответствующую заявку подписал президент Владимир Зеленский.

Свои заявки подали Молдова и Грузия, которые вместе с Украиной образуют формат "ассоциированного трио".
eurointegration.com.ua
  • Сегодня, 20:02
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