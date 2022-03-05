Россельхознадзор с 5 марта снял ограничения на ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран, в частности разрешены поставки косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Молдовы и Сербии, сообщает пресс-служба ведомства, пишет ria.ru.
"Россельхознадзор с 5 марта 2022 года отменяет введенные ранее ограничения и возобновляет ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран, со всей территории, без учета ограничений по предприятиям-производителям", - говорится в сообщении.
По данным Россельхознадзора, разрешается ввоз: груш из Боснии и Герцеговины,
косточковых плодов и орехов из Китая,
косточковых и семечковых плодов из Молдовы,
косточковых и семечковых плодов из Сербии,
картофеля из Бангладеша,
яблок из Азербайджана.
Решение принято ведомством по результатам анализа информации о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований РФ и стран-членов ЕАЭС, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран. ria.ru