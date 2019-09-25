Верховный Совет Приднестровья накануне принял ряд законопроектов, относящихся к сфере образования и сохранения культурного наследия.
Отработка для студентов-ординаторов
Студенты-ординаторы, обучающиеся за счет средств республиканского бюджета, должны будут заключать договор об обязательной отработке в государственных медицинских учреждениях республики. Соответствующие поправки депутаты приняли во втором окончательном чтении.
По действующему законодательству выпускники вузов, обучавшиеся на бюджете, должны отработать до 3 лет в государственных организациях. Законодательный пробел выявился в отношении студентов-ординаторов после того, как в республике была введена ординатура вместо интернатуры.
По мнению авторов законопроекта, с учетом нынешнего дефицита медиков необходимо, чтобы данная категория выпускников также после обучения отработала в государственных учреждениях Приднестровья от 3 до 5 лет после обучения по программе ординатуры. Порядок выполнения договора будет устанавливать Правительство ПМР. Принятые изменения в закон «Об образовании» направлены на подпись главе государства.
Обучение студентов-срочников
Также депутаты поддержали в первом чтении изменения в закон «О статусе военнослужащих». Речь идет о студентах, призванных на военную службу. Они смогут продолжить учебу по заочной либо вечерней форме вне зависимости от того, на каком курсе обучаются.
Поправки внесены из-за того, что в действующем законе предусмотрено дополнительное основание для заочного обучения студентов-срочников – после окончания первого курса.
Работа над изменениями в закон продолжится в профильном комитете парламента.
Сохранение культурного наследия
Единый государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия республики был дополнен еще одним объектом на территории Бендерской крепости – «потерна полубастиона №5», расположенным по адресу ул. Петра Панина, 2/2. Уточнены также точные адреса нахождения всех объектов в границах крепости.
Памятники, включенные в государственный реестр, находятся под государственной охраной, а значит ведется работа по сохранению.
Парламентарии приняли соответствующие поправки сразу в двух чтениях. Законопроект направлен на подпись главе государства.