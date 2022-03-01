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Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата

Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата

Несколько стран Европейского союза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. В частности, против такой инициативы выступили Германия и Нидерланды.

Известно, что на этой неделе во Франции состоится саммит, на котором страны-участники Евросоюза обсудят запрос Украины. Власти Нидерландов и Германии призвали исполнительный орган ЕС высказать свое мнение о готовности Украины к процессу членства, прежде чем принимать политическое решение, передает rbc.ua

По словам дипломатов, страны, выступившие против, хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине, чтобы прекратить войну.

Однако страны, которые поддерживают Украину, настаивают на предоставлении Украине статуса кандидата. Отмечается, что этот шаг должен продемонстрировать символическую поддержку Европы, даже если сам процесс членства остается долгим и сложным.

rbc.ua
  • Сегодня, 09:18
  • DTV
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