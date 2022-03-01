В контексте недавнего отправления заявки Молдовы на членство в ЕС президент Молдовы Майя Санду ответила на самые важные вопросы, беспокоящие граждан. Она заявила, что вступление в Евросоюз будет благоприятным для жителей с обоих берегов Днестра. Приднестровский вопрос не остановит Молдову от вступления в Евросоюз, отметила глава государства, пишет nokta.md.
В ответ на претензии со стороны Приднестровья по поводу подписания заявки по вступлению в ЕС, Майя Санду обратила внимание на факт, что существует противоречие в риторике Приднестровья. «С одной стороны, они не хотят быть частью Молдовы, а с другой — имеют претензии» — отметила президент в эфире телепередачи In Profunzime на канале ProTV.
На вопрос, рассматривается ли вариант отказа от Приднестровья ради вступления в ЕС, Санду заявила, что не видит, как приднестровский вопрос мог бы остановить Молдову от вступления в ЕС.
Многие товары из Приднестровского региона экспортируются в страны Евросоюза, отметила президент. «Вступление в ЕС будет полезным для граждан с обоих берегов Днестра. Наши граждане с того берега хотят того же самого: демократии и благополучия» — заявила Санду.
Также глава государства отметила, что вступление в ЕС никак не угрожает нейтралитету Молдовы. Есть государства внутри ЕС, сохраняющие нейтралитет. У Молдовы нейтралитет прописан в конституции, и одно другому не мешает, заявила Майя Санду. Сам Европейский союз был создан для того, чтобы поддерживать мир, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны.
Кроме этого Майя Санду отметила, что евроинтеграция — это долгий и многоэтапный процесс. «Подписание заявки на вступление не означает, что мы войдем в ЕС завтра, есть еще много этапов», — сказала глава государства. nokta.md