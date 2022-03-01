Украинские пограничники (ГПСУ) в сотрудничестве с ГБР активно работают над тем, чтобы задерживать и изымать российское имущество при попытке пересечь границу.
О достижениях в течение последних суток рассказали в Telegram ГПСУ, пишет rbc.ua.
В течение минувших суток было изъято:
остановлены 2 попытки незаконного перемещения товаров под видом гуманитарной помощи и ввоза коммерческих товаров на таможенную территорию Украины;
в пунктах пропуска западной границы обеспечено изъятие 24 грузовиков для нужд обороны государства (автозапчасти, стройматериалы, пищевые продукты, электронное оборудование);
на таможенном пункте "Доманово" обнаружено 13 грузовиков, которые подозревают в незаконной перевозке грузов в условиях военного положения;
"Украинской армии передано: значительные партии продуктов питания, медпрепаратов и лекарственных средств, топлива, автозапчастей, более 20 грузовиков, более 65 тысяч пар обуви, патроны к стрелковому оружию, другое имущество и оборудование военного назначения, необходимое нашим военным", - говорится в сообщении. rbc.ua