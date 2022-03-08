Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России.
Глава государства поручил до конца года установить запрет на вывоз за пределы страны и ввоз определенной продукции и сырья, перечень которых определит правительство, передает ria.ru.
"В целях обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования промышленности, постановляю ... Обеспечить до 31 декабря 2022 года применение следующих специальных экономических мер," - говорится в сообщении. Реклама
Согласно указу, ограничения не коснутся товаров и сырья, которые россияне, иностранцы или лица без гражданства будут ввозить или вывозить из страны для личного пользования.
Президент также поручил правительству за дня дня определить перечни иностранных государств, куда будет запрещен экспорт этих товаров.
Ранее во вторник Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. ria.ru