Президент Джо Байден поручил федеральному правительству США изучить возможность создания цифрового доллара, что может изменить способ перемещения и использования денег по всему миру, сообщает Еadaily Прежде чем заказ хозяина Белого дома приведëт к виртуальному доллару, будет множество серьëзных последствий и рисков, которые необходимо учитывать в первую очередь, передаëт сегодня, 10 марта, France-Presse (AFP).
Какую форму примет цифровой доллар? Это по-прежнему будет доллар, выпущенный Федеральной резервной системой (ФРС) США, аналогом Центрального банка, как и все используемые сейчас банкноты и монеты США, но в цифровой форме, доступной всем, а не только финансовым учреждениям. В отличие от денег, внесëнных на банковский счëт или потраченных через такие приложения, как Venmo и Apple Pay, они будут зарегистрированы на счетах ФРС, а не государственных или коммерческих банков.
В то же время цифровой доллар будет стоить столько же, сколько его бумажный аналог, что отличается от криптовалют, которые в настоящее время имеют очень волатильные оценки.
Между тем, ключевые вопросы остаются без ответа, например, будет ли цифровой доллар основан на технологии блокчейна, такой как биткойн, или будет ли он связан с какой-либо платëжной картой. Байден просит агентства, в том числе министерство финансов, изучить различные вопросы по этой теме, отмечает AFP.
Если правительство решит пойти дальше, может пройти «несколько лет», прежде чем мы сможем использовать цифровой доллар — властям придëтся, например, изучить, какую технологию использовать, сказал в беседе с изданием Даррелл Даффи, эксперт по цифровым валютам в Стэнфордском университете (Калифорния).
Это уменьшит или даже устранит комиссию за транзакции, поскольку обмены больше не будут проходить через банки, банковские карты или приложения, которые берут комиссию за каждый платëж. Сторонники перехода к цифровому доллару говорят, что это помогло бы людям без банковских счетов, примерно пяти процентам домохозяйств в Соединëнных Штатах, и могло бы облегчить правительству выплату пособий.
Существуют такие риски, как сбой системы или кибератака, а также вопросы о конфиденциальности, поскольку правительство теоретически может иметь доступ ко всем транзакциям. Банковская система также может быть подорвана, поскольку кредитно-финансовые учреждения в настоящее время используют депозиты клиентов для кредитования других, а с цифровым долларом в их распоряжении может быть меньше денег.
Международные переводы, часто медленные и дорогостоящие, могут быть значительно упрощены. Операция, проверка которой в настоящее время занимает два дня, может быть выполнена за один час, говорит Марк Чандлер, эксперт по валютным операциям в брокерской компании Bannockburn.
По его мнению, геополитическая роль доллара США не будет нарушена введением цифровой версии. Виртуальный доллар будет представлять собой «скорее естественную эволюцию, чем революцию», отметил он, напомнив, что более $ 6,5 трлн уже ежедневно обмениваются в электронной форме на валютном рынке.
Даже если Китай запустит крупномасштабный цифровой юань, как это обсуждается в Пекине, то это не изменит его роль в мировой экономике, поскольку «всегда будут вопросы доверия, прозрачности, глубины рынков», отмечает собеседник AFP.
Однако, по словам Даффи, если Соединëнные Штаты хотят продолжать извлекать выгоду из статуса доллара как доминирующей валюты в резервах Центральных банков других стран и международных платежах, важно, чтобы американское правительство действовало осторожно.
«США следует сохранить лидирующие позиции на международных форумах, на которых обсуждаются стандарты осуществления трансграничных платежей для цифровых валют», — советует он.
Другие страны уже работают над цифровыми версиями своих собственных валют, от еврозоны до Индии, но «нет никаких доказательств того, что выход на рынок первым даëт какие-либо существенные или материальные преимущества», сказал Джамиэль Шейх, основатель аналитической компании CBDC Think Tank. Напротив, сбой из-за непредвиденных последствий, низкого использования или других проблем может подорвать веру в учреждение-эмитент, отметил эксперт. источник: Еadaily