Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что НАТО усиливает восточный фланг и в Европу прибыли военные и техника. Альянс усиливает свое присутствие на границах с Белоруссией, в том числе авиационные силы, сообщает interfax
"Мы видим, как идет усиление якобы восточного фланга НАТО. По нашим оценкам, уже более 10 тыс. человек прибыли в страны Запада, то, что у них было по выполнению задач по "атлантической решимости" и усиленного передового присутствия - 12 тыс.", - приводит слова министра госагентство БелТА после совещания у президента Белоруссии.
Хренин сообщил об увеличении авиационной группировки НАТО. По его словам, более 80 различных самолетов прибыло из Америки. "...только в Польше 156 боевых самолетов, из них более 30 это американские, которые ежедневно осуществляют полеты. И причем полеты проходят недалеко от нашей госграницы", - отметил Хренин.
Хренин также рассказал о прибытии на Балтику эсминцев с радиоуправляемым оружием, дальность поражения которого до 1 600 км. "...это практически вся республика Беларусь попадает в зону поражения", - продолжил глава Минобороны.
"Мы несем дежурство в усиленном режиме, наши силы немедленного реагирования находятся в готовности к выполнению задач по предназначению", - подчеркнул Хренин.
Он также рассказал, что пять батальонных тактических групп выполняют задачи по прикрытию южных границ. "Больше всего беспокоят те наемники, которые сегодня заходят на территорию Украины. Причем бесконтрольно. Какие они будут выполнять задачи и что будут делать? Их движение - в направлении Чернобыльской атомной станции. Это не может не волновать. Исходя из этого, мы принимаем все меры", - подчеркнул министр.