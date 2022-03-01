Экономическая самодостаточность и продовольственная безопасность – понятия напрямую увязанные. Их обеспечение всегда было и остается для руководства Приднестровья одной из приоритетных задач. В существующих реалиях вопрос приобретает все большую актуальность. Об этом говорил Президент ПМР Вадим Красносельский на рабочем совещании, сообщает пресс-служба Президента ПМР. Он напомнил, что сигналами к активизации работы в этом направлении были пандемия коронавируса и связанное с ней закрытие границ практически по всему миру, практика введения санкций в адрес отдельных государств, резкое повышение цен на энергоресурсы.
Нынешнее ограничение внешнеторговых связей – новый вызов и очередное подтверждение тому, что Приднестровье должно свести к минимуму зависимость от импорта и экспорта. Речь идет, в первую очередь, о так называемой продуктовой корзине. Вадим Красносельский не раз акцентировал внимание на том, что у республики есть все ресурсы, чтобы ее самостоятельно наполнять. Подвижки в развитии сельского хозяйства приносят плоды. Обеспеченность внутреннего рынка различными видами сельхозпродукции возрастает. В существующих обстоятельствах ограниченного ввоза продовольственных товаров важно сохранить содержимое приднестровских закромов, чтобы обеспечить продуктами местное население, подчеркнул Вадим Красносельский. Участники совещания обсудили возможные ограничительные меры, которые удержат от коммерческого вывоза продуктов питания. Говорили о перспективах переориентации работы сельхозпроизводителей.
Акцент должен быть перенесен с импорта на обеспечение внутренних нужд. Для этого надо внимательнее изучить приднестровский рынок, выявить пробелы, определить направления, требующие повышенного внимания, нацелил Президент. Отмечено, что надо изменить подход к выбору сортов сельскохозяйственной продукции, внимательно следить за спросом, который будет меняться в случае снижения или приостановки импортного потока. На совещании обсуждали конкретные позиции: подсолнечное масло, яйца, мясная и овощная продукция – свежая и консервированная, мука и хлебопродукты. Говорили о севообороте и современных методах хранения, госзаказах и плюсах предприятий, работающих по принципу полного производственного цикла.
Вадим Красносельский поручил Минсельхозу в ближайшее время собрать крупнейших аграриев республики и обсудить коррективы рабочих планов на текущий год с учетом сложившихся обстоятельств.
Профильным ведомствам указано на необходимость усилить контроль в сфере ценообразования. Глава государства провел совещание, посвященное работе крупных экспортноориентированных предприятий республики.
Ситуация за пределами Приднестровья сложная и неопределенная. Прогнозировать перспективы ее стабилизации не представляется возможным. Хозяйствующие субъекты, деятельность которых напрямую увязана с положением дел по внешнему периметру страны, оказались заложниками обстоятельств. Нарушена логистика поставок сырья, материалов и готовой продукции. Движение транспорта ограничено. Некоторые зарубежные предприятия и организации, с которыми сотрудничали приднестровские промышленники, прекратили деятельность, признаны банкротами. Приднестровские фирмы в этой связи не могут в полной мере и своевременно выполнить взятые на себя обязательства. При этом не все партнеры, ожидающие приднестровскую продукцию, реально оценивают происходящее, требуя безотлагательного исполнения контрактных условий.
Есть случаи аннулирования заказчиками результатов проведенных ранее тендеров. Об этом говорил руководитель тираспольского завода «Электромаш» Владимир Трандасир. На совещании у Президента он выступал от лица крупного бизнеса. Предприниматель проинформировал о том, как обстоят дела на возглавляемом им предприятии, рассказал, с какими трудностями столкнулись его коллеги, дал оценку ситуации в промышленном секторе экономики Приднестровья в целом. Серьезные трудности с доставкой грузов как наземным транспортом, так и самолетами. Прорабатываются новые направления. Прокладываются и апробируются не используемые ранее маршруты. Пока автомобили в пути. По их возвращении можно будет делать выводы и строить дальнейшие планы. Единственное, что понятно уже сейчас, это то, что изменение логистики заметно повысит производственные затраты.
Имеющиеся в наличии производственные ресурсы, если их не пополнять, позволят нашим предприятиям работать на полную мощность до конца месяца. Тяжелая промышленность наиболее зависима от импорта из России и Украины. В части обеспечения сырьем в легкой промышленности ситуация чуть благоприятнее, так как приднестровские производители одежды и обуви импортируют материалы и комплектующие в большей мере из стран Европы. Если заводы приостановят производственную деятельность, надо будет решать проблему обеспечения персонала заработной платой.
На совещании обсудили меры поддержки крупных предприятий страны, оказавшихся в безвыходном положении. Председатель Правительства ПМР Александр Мартынов сообщил, что в конце февраля была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители правительства и бизнес-сферы. Текущие задачи – постоянный мониторинг положения дел в мировой экономике, оценка рисков, с которыми столкнулись или могут столкнуться приднестровские предприниматели, выработка актуальных мер поддержки.
Среди проблем – ограничение импорта сырья и экспорта готовой продукции как в восточном, так и в западном направлении, отказ некоторых банков в проведении операций, колебания курса российского рубля. По словам Александра Мартынова с отсылкой на расчеты Минэкономразвития ПМР, при сохранении существующих тенденций приднестровское производство и экспорт могут просесть на 20-30%, что приведет к миллиардной потере для приднестровского бюджета.
Сейчас правительством при тесном взаимодействии с предпринимательским сообществом формируется пакет мер государственной поддержки. Предложено, к примеру, увеличить срок репатриации выручки, пролонгировать сроки действия кредитных договоров, предоставление экспортерам кредитов на финансирование оборотных средств по субсидированной процентной ставке. Эти и другие инициативы обсуждаются. Пока это наработки. Резерв средств для оказания помощи есть. По необходимости возможна приостановка действия государственных программ развития и инвестиционных проектов.
Вадим Красносельский говорил на совещании о том, что коллективы заводов и фабрик республики необходимо сохранить. Для этого продумывается финансовая помощь со стороны государства для выплаты заработной платы сотрудникам внешнеторговых предприятий. При этом важно максимально сосредоточиться на создании продукции, востребованной на внутреннем рынке, подчеркнул Президент.
Что касается зарубежных партнеров, условия договоров с которыми добросовестные приднестровские производители не могут выполнить в силу форс-мажорных обстоятельств: в их адрес будут направлены письма за подписью Президента ПМР Вадима Красносельского. источник: president.gospmr.org