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Раскрыт простой способ профилактики гипертонии

Раскрыт простой способ профилактики гипертонии

Чем разнообразнее источники белка в вашем рационе, тем ниже риск повышения кровяного давления. Такие результаты получили исследователи из нескольких медицинских и научных центров КНР, статья которых опубликована в журнале Hypertension.

Ученые проанализировали данные о здоровье и питании, касающиеся более чем 12 тысяч жителей Китая. Все эти люди в период с 1997 по 2015 годы регулярно отчитывались о своем рационе в течение трех суток, предшествующих опросу. Каждый участник получил свой «балл разнообразия белка», который был рассчитан в соответствии с тем, сколько из восьми источников белка присутствовало в его диете.

Речь шла о таких источниках пищевого белка, как цельнозерновые продукты, очищенные зерновые продукты, мясопродукты (колбаса, сосиски, бекон и так далее), красное мясо, курятина, рыба, яйца и бобовые. Каждый источник получал один балл, таким образом максимальное количество набранных баллов равнялось восьми. Затем исследователи сопоставили показатели заболеваемости гипертонией с «баллами разнообразия белка».

В итоге было установлено, что по сравнению с теми, кто набрал менее двух баллов, у людей с максимальным разнообразием белка в рационе (более четырех баллов) риск гипертонии снижен на 66%. При этом речь идет именно о разнообразии, а не о количестве белка, подчеркивают исследователи.

Что касается связи между риском гипертонии и объемом потребляемого белка, то, как показал анализ данных, самые высокие шансы на развитие болезни — у тех, кто получает с пищей и чрезмерно мало, и чересчур много белка.

Таким образом, предотвратить повышение артериального давления способно сбалансированное питание, в котором присутствует белок, поступающий не из одного, а из самых разных источников, подчеркивают исследователи.
health.mail.ru
  • Сегодня, 10:39
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