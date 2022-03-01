Экономист Вячеслав Ионицэ советует гражданам не покупать иностранную валюту, так как Национальный банк имеет достаточные резервы. По словам специалиста, паника на валютном рынке не имеет экономического обоснования, сообщает point.md ссылаясь на unimedia.info
"Есть ситуации, в которых молдаване волнуются и бегут за иностранной валютой. Так обстоят дела, например, накануне выборов. Но (... военная спецоперация- прим. редакции) — это невиданная ранее ситуация, и паника гораздо сильнее.
Обычно в обменных пунктах коммерческая наценка составляет 9 леев за 100 долларов и 11 леев за 100 евро. Другими словами, они зарабатывают 9 и 11 леев за полную сделку купли-продажи на 100 долларов или евро.
Во время паники обменные пункты сильно повышают курс продажи валюты и оставляют курс покупки на низком уровне, что еще больше разжигает панику.
Практический совет: если разница между курсом продажи и покупки 100 евро или долларов больше 20 леев, то наверняка кто-то зарабатывает за ваш счет. Я рекомендую не рисковать в покупке валюты в этом случае. Перерыв в две-три недели расставит все по своим местам.
Последняя паника на валютном рынке началась 24 февраля и напрямую связана с событиями на Украине. Сейчас мы наблюдаем окончание паники, молдавский лей возвращается к обычному курсу, торговая наценка также возвращается к нормальным параметрам, по этой причине мы уже можем делать первые расчеты - во сколько нам обошлась эта паника.
На второй неделе (... военной спецоперации- прим. редакции) коммерческая наценка в евро достигла 89 леев/100 евро, что было в 8 раз, или на 78 леев, больше обычной наценки. Рекорд был в первые дни марта, когда маржа превысила сто леев за 100 евро.
Молдаване обычно продают 75 миллионов долларов в неделю в виде евро, долларов или другой валюты и покупают 30 миллионов долларов в различных валютах. Во время паники мы чувствуем, что объем транзакций намного выше, но официальные данные появятся позже», — объясняет Ионицэ.
Согласно его анализу, за 3 недели паники молдаване купили не менее 90 млн долларов в различных валютах и заплатили в виде увеличенной коммерческой наценки не менее 30 млн леев.
«Иными словами, обменные пункты в полной мере воспользовались нашей паникой и получили сверхприбыль не менее 30 млн леев. Берегите свои нервы и кошелек. Не паникуйте, потому что это слишком дорого обходится», — заключает экономист. источник