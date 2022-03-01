В Приднестровской Молдавской Республике возрождено присуждение Государственной премии. Последний раз она вручалась согласно президентскому указу от 29 декабря 2011 года. Положение о Госпремии также было утверждено нормативным актом главы государства от 28 ноября 1997 года.
Первоначально организацией конкурса занимался Совет по Государственным премиям при Кабинете министров. В 2003 году эти функции перешли к Центру науки и технологий, созданному при Министерстве просвещения. Конечное решение после проведения конкурса принимает Президент. В этом году заявки на соискание Государственной премии принимаются с 26 февраля по 1 мая, сообщает ИА «Новости Приднестровья»
Как рассказали ИА «Новости Приднестровья» в этом ведомстве, Государственная премия присуждается в юбилейные для республики годы по девяти номинациях:
в области техники и технологических процессов; в сфере экономических научно-исследовательских или научно-практических разработок; в сфере научно-технических разработок и их освоения в производстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции; в области медицины и здравоохранения, естественных наук; в области строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства; в области научно-технических, иных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности; в области экологии и охраны природы; в области культуры и искусства; в области гуманитарных наук, составления учебников для образовательной системы.
Что же касается неюбилейных годов, то Государственная премия присуждается по пяти номинациям. На сегодняшний день, опять же по данным Министерства просвещения, число лауреатов Государственной премии ПМР не превышает ста человек.
Например, в последний раз, когда Госпремия присваивалась, в 2011 году, среди её лауреатов были: разработчики проекта когенерационной электростанции «Тиротекс-энерго»; коллектив учёных, работавших над первым изданием «Красной книги ПМР», авторы трудов по истории «Приднестровская Молдавская Республика. Хроника основных событий» (I - II издания) и «Создание Приднестровской Молдавской Республики».