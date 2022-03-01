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Молдова начала принимать цифровые документы в Дії

Молдова начала принимать цифровые документы в Дії

Теперь украинцы могут пересекать границу с Молдовой и пользоваться там цифровым водительским удостоверением, сообщает korrespondent.net
Молдова начала принимать цифровые документы в Дії. Об этом сообщает МВД Украины в понедельник, 14 марта.

"Если вы пересекаете границу, то можете пользоваться цифровым водительским удостоверением в приложении Дія и предъявлять его, как действующий документ, на всей территории Молдовы", - сказано в сообщении в Telegram

Молдова начала принимать цифровые документы в Дії

В министерстве выражают благодарность дружественным странам за поддержку и подчеркнули, что Украина не одинока в борьбе с врагом, который не остановится только на нашей территории, пишет korrespondent.net
  • Сегодня, 15:49
  • DTV
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