США должны объяснить, что за биолаборатории работали на Украине, а не распространять фейки о Китае. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, когда его попросили прокомментировать высказывания постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, что «Китай распространяет дезинформацию в поддержку России», сообщает сегодня, 14 марта, Еadaily.com ссылаясь на портал Sina.com.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что деятельность на территории Украины, связанная с биологическим оружием, касается всего мирового сообщества. Как обратил внимание китайский дипломат, на территории Украины насчитывается 10 биологических лабораторий, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с приказом Минобороны США и в которые Америка уже инвестировала свыше 200 миллионов долларов.
А по данным российской стороны, военные обнаружили на Украине более 30 биолабораторий, связанных с США. И хотя биообъекты, связанные с этими исследованиями, были в срочном порядке уничтожены, были найдены свидетельства работы с возбудителями опасных инфекций, вроде чумы и сибирской язвы.
Как подчеркнул представитель МИД КНР, замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований, и что Америка работает с украинцами, чтобы предотвратить попадание материалов, касающихся этих исследований в руки российских войск. И даже американские СМИ обвиняли своё правительство в распространении ложной информации по секретным биолабораториям на Украине и сокрытии реальных целей таких исследований от граждан США. А ВОЗ рекомендовала украинским властям уничтожить особо опасные патогены в местных лабораториях.
«В ответ на обнаруженные Россией на Украине свидетельства, такие как документы, фотографии и различные объекты, американская сторона отмахивается лишь одной фразой о том, что это фейк, однако этим невозможно объяснить ситуацию и убедить общественность», — заявил Чжао Лицзянь.
Китайский дипломат обратился к США со своими вопросами:
- «Американская сторона постоянно выступает за открытость и прозрачность. Но если эти заявления — фейки, то почему она не опубликует подробную информацию, чтобы доказать, что она ни в чём не виновата?
- Куда всё-таки были потрачены инвестированные Америкой 200 миллионов?
- Какие исследования проводила Америка с теми патогенами?
- Американское посольство на Украине удалило со своего сайта все документы, связанные с этой темой, что же они хотели скрыть?
- Почему в течение последних 20 лет США единственные выступают против создания многосторонних проверочных механизмов по отслеживанию соблюдения Конвенции о биологическом оружии?
- Если американская сторона хочет доказать свою невиновность, почему не откроет эти биолаборатории и не допустит туда международных экспертов для независимого расследования?».