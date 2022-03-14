Dnestr.TV

 
0

МИД Китая задаёт неудобные вопросы США

МИД Китая задаёт неудобные вопросы США

США должны объяснить, что за биолаборатории работали на Украине, а не распространять фейки о Китае. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, когда его попросили прокомментировать высказывания постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, что «Китай распространяет дезинформацию в поддержку России», сообщает сегодня, 14 марта, Еadaily.com ссылаясь на портал Sina.com.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что деятельность на территории Украины, связанная с биологическим оружием, касается всего мирового сообщества. Как обратил внимание китайский дипломат, на территории Украины насчитывается 10 биологических лабораторий, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с приказом Минобороны США и в которые Америка уже инвестировала свыше 200 миллионов долларов.

А по данным российской стороны, военные обнаружили на Украине более 30 биолабораторий, связанных с США. И хотя биообъекты, связанные с этими исследованиями, были в срочном порядке уничтожены, были найдены свидетельства работы с возбудителями опасных инфекций, вроде чумы и сибирской язвы.

Как подчеркнул представитель МИД КНР, замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований, и что Америка работает с украинцами, чтобы предотвратить попадание материалов, касающихся этих исследований в руки российских войск. И даже американские СМИ обвиняли своё правительство в распространении ложной информации по секретным биолабораториям на Украине и сокрытии реальных целей таких исследований от граждан США. А ВОЗ рекомендовала украинским властям уничтожить особо опасные патогены в местных лабораториях.

«В ответ на обнаруженные Россией на Украине свидетельства, такие как документы, фотографии и различные объекты, американская сторона отмахивается лишь одной фразой о том, что это фейк, однако этим невозможно объяснить ситуацию и убедить общественность», — заявил Чжао Лицзянь.

Китайский дипломат обратился к США со своими вопросами:

- «Американская сторона постоянно выступает за открытость и прозрачность. Но если эти заявления — фейки, то почему она не опубликует подробную информацию, чтобы доказать, что она ни в чём не виновата?

- Куда всё-таки были потрачены инвестированные Америкой 200 миллионов?

- Какие исследования проводила Америка с теми патогенами?

- Американское посольство на Украине удалило со своего сайта все документы, связанные с этой темой, что же они хотели скрыть?

- Почему в течение последних 20 лет США единственные выступают против создания многосторонних проверочных механизмов по отслеживанию соблюдения Конвенции о биологическом оружии?

- Если американская сторона хочет доказать свою невиновность, почему не откроет эти биолаборатории и не допустит туда международных экспертов для независимого расследования?».

источник: Еadaily.com
  • Сегодня, 16:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна