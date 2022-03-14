Сегодня Президент Украины пропустил заседание ПАСЕ "из-за непредвиденных обстоятельств". Ожидаемое выступление президента Украины Владимира Зеленского на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 14 марта не состоялось, сообщает Еadaily.com
Изначально предполагалось, что глава украинского государства выступит сегодня в ПАСЕ по видеосвязи. Однако к назначенному времени на связь Зеленский не вышел.
Спикер ассамблеи Тини Кокс подтвердил, что вечером вместо президента Украины выступит премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
При этом он не назвал причину этой замены с украинской стороны, и лишь уточнил, что Шмыгаль начнет выступление по видеосвязи в 16.00 по местному времени (18.00 мск).
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил на экстренном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он призвал делегации исключить Россию из ПАСЕ из-за военного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства.
"Мы требуем принять решение о немедленном исключении России из Совета Европы. Тем, кто безусловно поддерживает неспровоцированную и ничем не оправданную агрессию, нет места в единой европейской семье, где жизнь человека является высшей ценностью", - заявил Шмыгаль.
Напомним, российская делегация заявила, что временно не будет участвовать в заседаниях ПАСЕ.
РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста The Wall Street Journal Вивьен Салама в Twitter сообщает, что Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 марта, выступит перед Конгрессом Соединенных Штатов. Он выступит в видеорежиме перед обеими палатами конгрессменов.
"Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чарльз Шумер объявили о виртуальном обращении президента Украины Владимира Зеленского к Конгрессу США в среду, 16 марта, в 9 часов утра (15:00 по киевскому времени)", - сообщила журналистка.