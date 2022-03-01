На совещании при Президенте ПМР обсуждали вопрос обеспечения продовольственной безопасности в условиях ограничений, вызванных событиями в Украине. Отмечено, что вынужденное изменение логистики значительно увеличивает протяженность пути доставки импортируемой продукции, что автоматически повышает ее себестоимость. Сейчас прорабатываются и апробируются различные варианты доставки грузов. Свойственный таким ситуациям ажиотаж среди населения объясним, отметил Вадим Красносельский.
Временно введенное ограничение на продажу в одни руки социально значимых товаров Глава государства считает целесообразным. Этот инструмент эффективен в условиях, когда граждане на волне подогреваемых в социальных сетях панических настроений скупают продукты питания в объемах, не отвечающих нуждам семьи, передает пресс-центр главы государства.
На совещании обсуждали меры, направленные на сокращение экспорта из республики продуктов питания. Правительством уже введена 100-процентная пошлина на их вывоз. Разрабатывается законопроект, нормы которого позволят охватить все аспекты. Недопустимо, к примеру, оставить сельхозпроизводителей без оборотных средств. Нельзя рисковать сельхозпродукцией, срок годности которой ограничен, или той, что требует специфичных условий хранения. Важно правильно просчитать, что может и должно быть переработано для использования на внутреннем рынке, а какую продукцию разумнее реализовать на внешнем, подчеркнул Президент. Создана специальная комиссия, которая будет отвечать за экспорт продовольственных товаров в нынешних обстоятельствах. Такой опыт уже есть. Ограничительные меры вводились в период засухи и пандемии.
Глава государства остановился на теме ценообразования. На прошлой неделе подписаны документы, предписывающие усилить контроль в этой сфере. Активизирована работа проверяющих органов.
Президент спрашивал об обеспечении системы здравоохранения республики медицинскими препаратами. Лекарствами противокоронавирусной линейки республика обеспечена. В свое время по настоянию Главы государства были сделаны закупки из расчета как минимум на первый квартал 2022 года. По словам министра здравоохранения, при нынешнем расходовании запасов хватит до конца весны – начала лета. Что касается иных направлений, то горящей Кристина Албул назвала потребность в инсулине, онкопрепаратах и молочных смесях для детей в возрасте до года. Изыскиваются возможности организации поставок.
Еще одна значимая тема – рост цен на ГСМ. Главы госадминистраций говорили о заметно возросших в этой связи расходах предприятий, которые занимаются сбором и вывозом ТБО. Говорить об увеличении тарифов для населения сейчас не время, считают участники совещания. Чтобы удержать предприятия на плаву, выпадающие доходы придется покрывать государству. Поручено просчитать затраты. president.gospmr.org