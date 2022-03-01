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До 21 марта Moldovagaz должен выплатить «Газпрому» $43 млн

До 21 марта Moldovagaz должен выплатить «Газпрому» $43 млн

Moldovagaz полностью заплатил «Газпрому» за поставку газа в феврале. До 21 марта компании необходимо выплатить $43 млн за половину марта. Об этом 14 марта сообщил председатель правления компании Вадим Чебан, пишет newsmaker.md.

«Сегодня Moldovagaz полностью расплатился с „Газпромом“ за февральскую поставку газа. До 21 марта компании необходимо перечислить российскому поставщику $43 млн 50% текущего потребления», — отметил Чебан в своем телеграм-канале.

Чуть ранее в компании рассказали, что к 28 февраля потребители заплатили 2,6 млрд леев за потребленный в этом году газ. Это покрывает 96% поставки.

Напомним, недавно министр инфраструктуры РМ Андрей Спыну заявил, что сейчас нет предпосылок для снижения тарифа на газ, учитывая рекордный рост цен на него в Европе.

«Не думаю, что у нас снизится тариф, учитывая динамику цен. Но, посмотрим, ведь цена рассчитывается в зависимости от спотовой цены за месяц. После 22 марта мы сможем уже точно сказать», — отметил Спыну.
newsmaker.md
  • Сегодня, 18:51
  • DTV
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