Moldovagaz полностью заплатил «Газпрому» за поставку газа в феврале. До 21 марта компании необходимо выплатить $43 млн за половину марта. Об этом 14 марта сообщил председатель правления компании Вадим Чебан, пишет newsmaker.md.
«Сегодня Moldovagaz полностью расплатился с „Газпромом“ за февральскую поставку газа. До 21 марта компании необходимо перечислить российскому поставщику $43 млн 50% текущего потребления», — отметил Чебан в своем телеграм-канале.
Чуть ранее в компании рассказали, что к 28 февраля потребители заплатили 2,6 млрд леев за потребленный в этом году газ. Это покрывает 96% поставки.
Напомним, недавно министр инфраструктуры РМ Андрей Спыну заявил, что сейчас нет предпосылок для снижения тарифа на газ, учитывая рекордный рост цен на него в Европе.
«Не думаю, что у нас снизится тариф, учитывая динамику цен. Но, посмотрим, ведь цена рассчитывается в зависимости от спотовой цены за месяц. После 22 марта мы сможем уже точно сказать», — отметил Спыну. newsmaker.md