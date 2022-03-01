Сразу три землетрясения произошли 14 марта в Молдове. Сначала толчки были магнитудой 4,2 в 0:31 во Вранче, затем в 09:32 утра - сразу два землетрясения с разницей в полминуты, с магнитудой 4,3 во Вранче и 4,2 в сейсмозоне Фэгэраш - Кымпулунг.
- О чем-то это говорит - три землетрясения практически подряд? - спросил корреспондент kp.md директора Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Игоря Никоарэ.
- Было определенное напряжение в очаговой зоне, но после этих толчков оно спало, - объяснил Игорь Николаевич. - В Молдове, если и чувствовалось землетрясение, то только в южных регионах, ближе к очагу, и на верхних этажах.
- Стоит ли опасаться повторения толчков, возможно более сильных?
- Никогда не стоит забывать, что мы расположены близко к очаговой зоне Вранча. И тут могут происходить довольно таки сильные землетрясения. Поэтому нам надо быть к ним готовыми. Они могут происходит в любое время суток и при любой погоде. Есть определенная закономерность с фазами Луны и с ее притяжением, с так называемым прилунением, когда передвигается Луна над Землей, может происходить движение земной коры. Определенное влияние существует, но не такое уж значительное.