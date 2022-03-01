Dnestr.TV

 
0

МУП «Бендерырынокторг» предоставляет помещения для торговой деятельности и оказания услуг

МУП «Бендерырынокторг» предоставляет помещения для торговой деятельности и оказания услуг

Бендерырынокторг предоставляет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей помещения для торговой деятельности и оказания услуг, а также, складские помещения для хранения товара

МУП «Бендерырынокторг»:

- приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для сотрудничества по предоставлению в аренду помещений общей площадью 311,10 кв.м (площадь кабинетов от 18.5 до 40 кв.м), расположенных в центре города Бендеры по ул.Лазо,35, на втором этаже административного здания.

- предоставляет помещения для торговой деятельности и оказания услуг, расположенные по следующим адресам:

- ул. Советской, 29 (торговые павильоны, площадью от 9 до 12 м2)

- ул. Калинина, 28, 2 этаж (административное здание, площадь помещений от 11 до 13 м2),

- ул. Калинина, 28 (торговые павильоны, площадью 8м2),

- ул. 40 Лет Победы, 16 (помещение площадь 154.3м2),

- ул. Победы, 7а (торговые павильоны, площадь от 16 до 30м2).

Предоставляются складские помещения для хранения товара, расположенные по ул. Советская, 29.

Цена договорная.

Обращаться по номерам телефона: 0 (552) 4-33-10 или 0 (552) 2-30-74
  • Сегодня, 19:42
  • DTV
  • Просмотров: 14
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна