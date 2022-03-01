Бендерырынокторг предоставляет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей помещения для торговой деятельности и оказания услуг, а также, складские помещения для хранения товара
МУП «Бендерырынокторг»:
- приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для сотрудничества по предоставлению в аренду помещений общей площадью 311,10 кв.м (площадь кабинетов от 18.5 до 40 кв.м), расположенных в центре города Бендеры по ул.Лазо,35, на втором этаже административного здания.
- предоставляет помещения для торговой деятельности и оказания услуг, расположенные по следующим адресам:
- ул. Советской, 29 (торговые павильоны, площадью от 9 до 12 м2)
- ул. Калинина, 28, 2 этаж (административное здание, площадь помещений от 11 до 13 м2),
- ул. Калинина, 28 (торговые павильоны, площадью 8м2),
- ул. 40 Лет Победы, 16 (помещение площадь 154.3м2),
- ул. Победы, 7а (торговые павильоны, площадь от 16 до 30м2).
Предоставляются складские помещения для хранения товара, расположенные по ул. Советская, 29.
Цена договорная.
Обращаться по номерам телефона: 0 (552) 4-33-10 или 0 (552) 2-30-74