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В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией

В Киеве рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Москва и Киев могут достичь мирного соглашения в течение нескольких недель.

"Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать", — сказал советник в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина.

Четвертый раунд переговоров представителей Москвы и Киева прошел накануне в видеоформате. По его итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу, переговоры продолжатся во вторник.
ria.ru
  • Сегодня, 07:54
  • DTV
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