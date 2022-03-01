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Послабления по COVID-19 в Молдове: какие изменения вступят в силу

Послабления по COVID-19 в Молдове: какие изменения вступят в силу

В Молдове чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, объявленная ​​Постановлением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения № 61 от 9 сентября 2021 г., продлена до 15 апреля.

Решение по этому поводу приняла в понедельник, 14 марта, Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здравоохранению под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.

В связи со значительным снижением заболеваемости COVID-19 был скорректирован ряд мер общественного здравоохранения. Поэтому с 16 марта ношение защитных масок будет обязательным только в общественном транспорте, медицинских учреждениях, в объектах размещения людей, торговых точках, торговых центрах и аптеках. Чиновники здравоохранения продолжают рекомендовать гражданам носить маски во всех закрытых общественных местах, особенно в общественных местах с большим скоплением людей. В то же время, чтобы обезопасить себя от заражения SARS-CoV-2, людей призывают соблюдать правила респираторной гигиены и гигиены рук, передает point.md.

В Комиссии также решили снять требование предъявлять сертификат COVID при входе во все закрытые помещения. Также все частные мероприятия, такие как свадьбы, крестины, могут быть организованы без ограничения количества гостей/зрителей и т.д.

Также снимаются ограничения на количество посетителей предприятий общественного питания, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивно-досуговых центров или зон отдыха. Крупные мероприятия под открытым небом, такие как фестивали, а также спортивные соревнования, смогут проходить без ограничений по количеству зрителей.

Еще одно решение CNESP касается доступа на территорию Республики Молдова. Таким образом, въезд будет разрешен как гражданам Республики Молдова, так и иностранцам без предъявления справки о COVID-19.

Все запланированные послабления вступят в силу 16 марта в 24:00.

Власти Молдовы продолжат следить за эпидемиологической ситуацией по COVID-19 и в зависимости от ее развития будут корректировать меры общественного здравоохранения. Имейте в виду, что вакцинация является наиболее эффективным методом защиты от COVID-19.

Point.md
  • Сегодня, 07:59
  • DTV
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