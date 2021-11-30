



Бывают в жизни ситуации, когда человек нуждается в помощи и ему сложно определиться, к кому обращаться за помощью, и как эту помощь попросить. Нередко, бывают случаи, когда ситуация похожа на клубок неразрешимых проблем и опускаются руки.



Именно в такие моменты люди в Приднестровье стали набирать телефонный номер 1165. Этот номер "Линии Добра" появился в период локдауна связанного с пандемией COVID-19, и тогда за разной помощью обратилось множество людей из многих уголков Приднестровья. Одним из них стал 38-летний житель города Рыбница - Максим (имя изменено). Телефонного разговора (по понятным далее причинам) не получилось, а свою историю мужчина смог написать в личных сообщениях руководителю "Линии Добра" Дмитрию Чечель.



Все дело в том, что у Максима, ограничение по слуху III степени (III группа инвалидности по слуху в соответствии с действующим законодательством ПМР), но у него нет слухового аппарата и это сильно осложняет всю его жизнь и, в первую очередь, конечно же, общение с окружающими.



Дмитрий Чечель, который откликнулся помочь Максиму, руководит Общественной организацией "Добровольцы- это Мы", которая организовала работу "Линия Добра 1165" на период пандемии для помощи пожилым и людям, имеющим ограниченные возможности здоровья. Бывают в жизни ситуации, когда человек нуждается в помощи и ему сложно определиться, к кому обращаться за помощью, и как эту помощь попросить. Нередко, бывают случаи, когда ситуация похожа на клубок неразрешимых проблем и опускаются руки.Именно в такие моменты люди в Приднестровье стали набирать телефонный номер 1165. Этот номер "Линии Добра" появился в период локдауна связанного с пандемией COVID-19, и тогда за разной помощью обратилось множество людей из многих уголков Приднестровья. Одним из них стал 38-летний житель города Рыбница - Максим (имя изменено). Телефонного разговора (по понятным далее причинам) не получилось, а свою историю мужчина смог написать в личных сообщениях руководителю "Линии Добра" Дмитрию Чечель.Все дело в том, что у Максима, ограничение по слуху III степени (III группа инвалидности по слуху в соответствии с действующим законодательством ПМР), но у него нет слухового аппарата и это сильно осложняет всю его жизнь и, в первую очередь, конечно же, общение с окружающими.Дмитрий Чечель, который откликнулся помочь Максиму, руководит Общественной организацией "Добровольцы- это Мы", которая организовала работу "Линия Добра 1165" на период пандемии для помощи пожилым и людям, имеющим ограниченные возможности здоровья.

Дмитрий Чечель, координатор Общественной организации "Добровольцы - это Мы"

"Основным видом нашей помощи была доставка продуктов из магазина и рецептурных медикаментов для нуждающихся. Но информация о работе Линии быстро распространилась и нам начали поступать звонки с другими различными просьбами от жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это были многодетные семьи, матери одиночки, семьи, в которых есть человек с ограниченными возможностями здоровья, наиболее уязвимые группы населения. Просьбы были самые разнообразные, в день поступало порядка 25 звонков.



В период локдауна Максим узнал о нашей Линии и обратился к нам через Вайбер сообщество. Мы помогли ему получить набор продуктов и гигиенических средств, так как он не работает, а размер пенсии мизерный" - рассказывает Дмитрий Чечель.



Общение двух мужчин с ограниченными возможностями здоровья на этом не закончилось, и в ходе переписок Максим рассказал о себе, и о той непростой жизненной ситуации в которой он находится уже много лет.



"Я сам сирота. Знаю, что мать бросила меня младенцем, наверное потому что я родился с потерей слуха. Мое детство прошло не совсем в "тишине" - иногда у меня был слуховой аппарат. Это было, когда я учился и жил в школе-интернате для глухих и слабослышащих детей в городе Бендеры. Вместе со мной в интернате были дети у которых были родители и у некоторых из них были "волшебные уши". Иногда мне одевали их и именно тогда я узнал, что есть и другой мир - мир слышащих.", - поделился с нами Максим.







Закончив интернат, Максим оказался уже в другом взрослом мире, где ему предстояло научиться жить с ограничением по слуху III степени (III группой инвалидности по слуху). Пожалуй, главное чему он научился в интернате - это умение читать по губам.



Воспитанника интерната отправили в Рыбницу, где ему выделили комнату в общежитии 15 кв.м. и трудоустроили на швейную фабрику.



"Это была моя первая работа. Я попал в закройный цех, где мне было не просто и очень сложно работать, но еще сложнее получалось налаживать контакты с другими людьми. Тогда я понял, что моя мечта о слуховом аппарате пока неосуществима, ведь я хотел откладывать по чуть-чуть, чтобы его купить. Но, тех денег которые я получал на фабрике, совсем не хватало на жизнь и они уходили на коммунальные услуги, еду и одежду. Моя пенсия тоже не позволяет что-то накопить - я получаю от государства около 400 рублей. Мои проблемы оказались только моими и я думал, что мне никто уже не поможет, хотя я не чувствую себя инвалидом. У меня есть руки, ноги, и я психически здоров. Для того, чтобы быть наравне со всеми, мне не хватает всего лишь "волшебных ушей". Я думаю, что они помогли бы решить проблемы, найти работу или обучиться нужной профессии"- рассказывает Максим.



И всё же молодой человек не падал духом и пробовал свои силы за рубежом. Однажды, он уехал по объявлению в газете работать в Польшу. К сожалению, видя его ограничения по слуху, этим воспользовались «нечистые на руку» люди. Максима обманули, и вернулся он ни с чем. "Хорошо, что хоть не остался в рабстве",- поделился мужчина.



На сегодняшний день, Максим в поиске работы и состоит на учете в Центре занятости. Но, особых надежд на то, что для него найдется работа, и самое главное, что его трудоустроят, у него нет.



Дмитрий Чечель вспоминает, как Максим поделился своей историей "трудоустройства":



"При более детальном изучении просьбы, выяснилось, что Максим состоит на учете в Центре занятости по месту жительства и долгое время не может найти работу. Он рассказал об одном случае, когда его направили на собеседование в Дорожное ремонтно-строительное Управление. Но, когда мастер понял, что перед ним слабослышащий мужчина, сразу же сообщил ему, что буквально на днях эта вакансия была закрыта и уже взяли на работу другого человека.

Сегодня не только мы, но и другие общественные организации, ведем постоянную работу и поиск возможных решений, чтобы помочь в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья.



На уровне государства тоже идёт работа. В этом году в целях трудоустройства незанятых лиц с ограниченными возможностями, нуждающихся в сопровождаемом содействии занятости, и обеспечения их профессиональной адаптации, Постановлением Правительства ПМР от 30.11.2021 г. №375 было утверждено Положение “О порядке принятия и оформления решения о содержании и сроках осуществления сопровождения при содействии занятости инвалидов”.



Очень надеюсь, что это будет работать и улучшит положение людей с ограниченными возможностями здоровья, которые ищут работу."



Сегодня мировой вирус "надел" на людей медицинские маски. Преодоление пандемии закрыло лица людей, а для Максима - закрылся единственный путь считывания информации, ведь он с детства учился читать по губам и распознавать мимику собеседников. Будучи сиротой, все эти годы он жил без слухового аппарата, который помог бы ему преодолеть жизненные трудности с которыми он уже столкнулся.



Слухопротезирование — это важнейшее условие полноценного слухо-речевого взаимодействия человека с окружающим миром. Люди, с любого рода нарушениями слуха, вынуждены носить слуховые аппараты постоянно. Но вот приобрести его может не каждый.



В 2020 г. группа депутатов Верховного Совета Приднестровья предложила предоставить право людям с ограничением по слуху III степени (инвалидам III группы) получать бесплатно слуховые аппараты по медицинским показаниям. Авторы законодательной инициативы отмечали высокую стоимость таких аппаратов. В среднем один слуховой аппарат стоит свыше 5 тыс. рублей ПМР. К тому же, по словам авторов, их трудно найти в фармацевтических организациях на территории Приднестровья.



«Инвалиды III группы сегодня в соответствии с законом не обеспечиваются слуховыми аппаратами. Обратилось 99 человек с данным вопросом. Эти люди, даже если они трудоустроены, имеют низкую зарплату, а стоимость этих аппаратов высокая. Поэтому была внесена такая инициатива, чтобы с 2021 года обеспечить этих граждан слуховыми аппаратами. На эти цели потребуется более полумиллиона рублей», – цитирует пресс-служба Верховного Совета речь председателя Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергея Чебана, выступавшего на заседании профильного комитета.



был подписан 6 октября 2020-го Президентом Приднестровья, а изменения в нем вступили в силу 1 января 2021 г., после чего люди с ограничением по слуху III степени (инвалиды III группы) получили право на бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами по медицинским показаниям.



Для получения слухового аппарата необходимо оформить и предоставить через территориальные центры социального страхования и социальной защиты в Министерство по социальной защите и труду, следующие документы:



• личное заявление на получение слухового аппарата;



• медицинское заключение врача-сурдолога о заболевании, связанном со слухом, и его рекомендации о модели слухового аппарата;



• заключение врачебно-консультационной комиссии лечебно-профилактического учреждения о необходимости обеспечения слуховым аппаратом в установленном порядке;



• копию справки о причине и группе инвалидности.



Максим может теперь получить слуховой аппарат согласно изменениям, внесенным в нормативно-правовой акт. Он обратился за помощью на " Линию Добра 1165", потому что самостоятельно он не мог бы собрать необходимые документы, для получения слухового аппарата.



Две общественные организации: «Добровольцы – это мы!» и «Взаимодействие» помогли Максиму в оформлении заявления на получение слухового аппарата, содействовали прохождению медицинской комиссии для получения соответствующего заключения и оплатили все связанные с этим расходы. И вот, документы были поданы в феврале 2021г. в учреждение социального обеспечения. На момент выхода этой статьи, проблема Максима не решена и он все еще в ожидании слухового аппарата. Но пока будет исполнено законодательство – ему нужно как-то жить.



"Я очень благодарен этим людям, которые помогают. Знаю, что я не один нуждаюсь в помощи, но я жду уже 10 месяцев когда же мне сообщат, что я могу получить слуховой аппарат. Он очень мне необходим, чтобы я мог нормально жить и работать. Без него мне сложно, например, просто пойти в магазин или аптеку и общаться в мире слышащих", - поделился Максим





Дмитрий Чечель и Максим



Как правило, люди с ограниченными возможностями, и не только в Приднестровье, живут за низкой чертой бедности. В случае с Максимом, который по воле судьбы стал сиротой, ситуация вовсе патовая.



Этой публикацией хотелось бы еще раз привлечь внимание к проблеме людей с ограниченными возможностями здоровья.



В нашем обществе, часто отождествляются проблемы со слухом с пожилыми людьми, бабушками и дедушками, которые нередко переспрашивают нас через слово, или, иногда мы случайно видим объявления по сбору средств на операцию для неслышащего с рождения ребенка. И если, например, по людям в кресле- коляске, видно, что у них действительно ограниченные возможности, то люди, живущие с проблемой нарушения слуха, в этом контексте, выглядят обычными людьми, ведь и руки, и ноги есть. Окружающим людям сложно понять проблемы, с которыми люди, живущие с нарушениями слуха, сталкиваются ежедневно.



Главная проблема заключается в нарушении связи с миром, элементарного и так необходимого для нормальной жизни – образования и трудоустройства, а иногда в ограниченной мобильности, бедности контактов, в ограниченном общении с природой и недоступности ряда культурных ценностей.



Каким же может вырасти ребенок с ограниченными возможностями слуха, лишенный родительской заботы, оторванный от семьи, как от основного источника развития и социализации, огражденный стенами интерната от внешнего мира и общения с разными людьми, не получивший своевременных вспомогательных слуховых средств? Ответ вполне логичен: этот ребенок становится отчужденным, замкнутым, испытывающим дискомфорт при любом контакте с незнакомыми людьми. Взрослея, такой ребенок, зачастую, живет в своем мире жестов, правил и определенного образа жизни.



Без слов понятно, что при попадании во взрослый мир, поступая в училище или техникум, не говоря о высшей школе, у такого человека возникают огромные непреодолимые сложности, и это в дальнейшем отражается на его трудоустройстве.



…Все могло быть иначе если бы слуховыми аппаратами нуждающиеся были обеспечены в нужный момент…



Сегодня в Приднестровье отсутствуют специализированные средне-специальные и высшие учреждения, в которых могли бы обучаться люди с проблемами слуха. Спектр специальностей для глухих и слабослышащих ограничен, а значит и выбор будущей профессии значительно сужается. В идеале, для качественной социализации, каждый человек с проблемами слуха должен иметь доступ к услугам переводчика на язык жестов (сурдопереводчика).



Уже не первый год, Максим стоит в очереди на собственное жилье. Он понимает, что нужны будут деньги на его ремонт. Он поделился, что в предоставленном ему общежитии, живет в плохих условиях. Помещение нуждается в капитальном ремонте. Заработать денег на обеспечение нормальной жизни ему очень сложно. Он постоянно самостоятельно ищет хоть какую-то подработку.



Максим поделился, что мечтает построить то, чего был лишен сам - свою семью. Он встретил девушку у которой также ограничения здоровья по слуху. Он поделился своим беспокойством о том, что в существующих обстоятельствах создать полноценную семью будет сложно. Ведь у него нет легальной работы со средним заработком, обеспеченными социальными гарантиями, нет возможности через службы занятости перепрофилировать свои умения или обучиться востребованной на рынке труда профессии для людей с ограниченными возможностями.



Работая над публикацией, редакция Днестр ТВ 15 ноября 2021 года, отправила запрос в Министерство по социальной защите и труду Приднестровья, с целью понять и разъяснить сложившуюся ситуацию с получением слуховых аппаратов, а также трудоустройством такой категории людей. Один из вопросов был адресован о программах и наличии специалистов в центрах занятости Приднестровья для переквалификации людей с ограниченными возможностями здоровья, а также просили предоставить статистические данные.



Но, не смотря на неоднократные звонки в Министерство для уточнения и получения ответов на запрос редакции, Минсоцзащиты на наши вопросы так и не отреагировало.



На момент публикации материала ответ так и не был получен. Терпеливо ждем и надеемся, что мы всё-таки сможем дополнить эту публикацию полезной информацией от министерства, которое также услышит тех, кого никто не слышит. - рассказывает Дмитрий Чечель.Общение двух мужчин с ограниченными возможностями здоровья на этом не закончилось, и в ходе переписок Максим рассказал о себе, и о той непростой жизненной ситуации в которой он находится уже много лет., - поделился с нами Максим.Закончив интернат, Максим оказался уже в другом взрослом мире, где ему предстояло научиться жить с ограничением по слуху III степени (III группой инвалидности по слуху). Пожалуй, главное чему он научился в интернате - это умение читать по губам.Воспитанника интерната отправили в Рыбницу, где ему выделили комнату в общежитии 15 кв.м. и трудоустроили на швейную фабрику.- рассказывает Максим.И всё же молодой человек не падал духом и пробовал свои силы за рубежом. Однажды, он уехал по объявлению в газете работать в Польшу. К сожалению, видя его ограничения по слуху, этим воспользовались «нечистые на руку» люди. Максима обманули, и вернулся он ни с чем.,- поделился мужчина.На сегодняшний день, Максим в поиске работы и состоит на учете в Центре занятости. Но, особых надежд на то, что для него найдется работа, и самое главное, что его трудоустроят, у него нет.Дмитрий Чечель вспоминает, как Максим поделился своей историей "трудоустройства":Сегодня мировой вирус "надел" на людей медицинские маски. Преодоление пандемии закрыло лица людей, а для Максима - закрылся единственный путь считывания информации, ведь он с детства учился читать по губам и распознавать мимику собеседников. Будучи сиротой, все эти годы он жил без слухового аппарата, который помог бы ему преодолеть жизненные трудности с которыми он уже столкнулся.Слухопротезирование — это важнейшее условие полноценного слухо-речевого взаимодействия человека с окружающим миром. Люди, с любого рода нарушениями слуха, вынуждены носить слуховые аппараты постоянно. Но вот приобрести его может не каждый.В 2020 г. группа депутатов Верховного Совета Приднестровья предложила предоставить право людям с ограничением по слуху III степени (инвалидам III группы) получать бесплатно слуховые аппараты по медицинским показаниям. Авторы законодательной инициативы отмечали высокую стоимость таких аппаратов. В среднем один слуховой аппарат стоит свыше 5 тыс. рублей ПМР. К тому же, по словам авторов, их трудно найти в фармацевтических организациях на территории Приднестровья., – цитирует пресс-служба Верховного Совета речь председателя Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергея Чебана, выступавшего на заседании профильного комитета. Закон был подписан 6 октября 2020-го Президентом Приднестровья, а изменения в нем вступили в силу 1 января 2021 г., после чего люди с ограничением по слуху III степени (инвалиды III группы) получили право на бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами по медицинским показаниям.Для получения слухового аппарата необходимо оформить и предоставить через территориальные центры социального страхования и социальной защиты в Министерство по социальной защите и труду, следующие документы:• личное заявление на получение слухового аппарата;• медицинское заключение врача-сурдолога о заболевании, связанном со слухом, и его рекомендации о модели слухового аппарата;• заключение врачебно-консультационной комиссии лечебно-профилактического учреждения о необходимости обеспечения слуховым аппаратом в установленном порядке;• копию справки о причине и группе инвалидности.Максим может теперь получить слуховой аппарат согласно изменениям, внесенным в нормативно-правовой акт. Он обратился за помощью на " Линию Добра 1165", потому что самостоятельно он не мог бы собрать необходимые документы, для получения слухового аппарата.Две общественные организации: «Добровольцы – это мы!» и «Взаимодействие» помогли Максиму в оформлении заявления на получение слухового аппарата, содействовали прохождению медицинской комиссии для получения соответствующего заключения и оплатили все связанные с этим расходы. И вот, документы были поданы в феврале 2021г. в учреждение социального обеспечения. На момент выхода этой статьи, проблема Максима не решена и он все еще в ожидании слухового аппарата. Но пока будет исполнено законодательство – ему нужно как-то жить., - поделился МаксимКак правило, люди с ограниченными возможностями, и не только в Приднестровье, живут за низкой чертой бедности. В случае с Максимом, который по воле судьбы стал сиротой, ситуация вовсе патовая.Этой публикацией хотелось бы еще раз привлечь внимание к проблеме людей с ограниченными возможностями здоровья.В нашем обществе, часто отождествляются проблемы со слухом с пожилыми людьми, бабушками и дедушками, которые нередко переспрашивают нас через слово, или, иногда мы случайно видим объявления по сбору средств на операцию для неслышащего с рождения ребенка. И если, например, по людям в кресле- коляске, видно, что у них действительно ограниченные возможности, то люди, живущие с проблемой нарушения слуха, в этом контексте, выглядят обычными людьми, ведь и руки, и ноги есть. Окружающим людям сложно понять проблемы, с которыми люди, живущие с нарушениями слуха, сталкиваются ежедневно.Главная проблема заключается в нарушении связи с миром, элементарного и так необходимого для нормальной жизни – образования и трудоустройства, а иногда в ограниченной мобильности, бедности контактов, в ограниченном общении с природой и недоступности ряда культурных ценностей.Каким же может вырасти ребенок с ограниченными возможностями слуха, лишенный родительской заботы, оторванный от семьи, как от основного источника развития и социализации, огражденный стенами интерната от внешнего мира и общения с разными людьми, не получивший своевременных вспомогательных слуховых средств? Ответ вполне логичен: этот ребенок становится отчужденным, замкнутым, испытывающим дискомфорт при любом контакте с незнакомыми людьми. Взрослея, такой ребенок, зачастую, живет в своем мире жестов, правил и определенного образа жизни.Без слов понятно, что при попадании во взрослый мир, поступая в училище или техникум, не говоря о высшей школе, у такого человека возникают огромные непреодолимые сложности, и это в дальнейшем отражается на его трудоустройстве.Сегодня в Приднестровье отсутствуют специализированные средне-специальные и высшие учреждения, в которых могли бы обучаться люди с проблемами слуха. Спектр специальностей для глухих и слабослышащих ограничен, а значит и выбор будущей профессии значительно сужается. В идеале, для качественной социализации, каждый человек с проблемами слуха должен иметь доступ к услугам переводчика на язык жестов (сурдопереводчика).Уже не первый год, Максим стоит в очереди на собственное жилье. Он понимает, что нужны будут деньги на его ремонт. Он поделился, что в предоставленном ему общежитии, живет в плохих условиях. Помещение нуждается в капитальном ремонте. Заработать денег на обеспечение нормальной жизни ему очень сложно. Он постоянно самостоятельно ищет хоть какую-то подработку.Максим поделился, что мечтает построить то, чего был лишен сам - свою семью. Он встретил девушку у которой также ограничения здоровья по слуху. Он поделился своим беспокойством о том, что в существующих обстоятельствах создать полноценную семью будет сложно. Ведь у него нет легальной работы со средним заработком, обеспеченными социальными гарантиями, нет возможности через службы занятости перепрофилировать свои умения или обучиться востребованной на рынке труда профессии для людей с ограниченными возможностями.Работая над публикацией, редакция Днестр ТВ 15 ноября 2021 года, отправила запрос в Министерство по социальной защите и труду Приднестровья, с целью понять и разъяснить сложившуюся ситуацию с получением слуховых аппаратов, а также трудоустройством такой категории людей. Один из вопросов был адресован о программах и наличии специалистов в центрах занятости Приднестровья для переквалификации людей с ограниченными возможностями здоровья, а также просили предоставить статистические данные.Но, не смотря на неоднократные звонки в Министерство для уточнения и получения ответов на запрос редакции, Минсоцзащиты на наши вопросы так и не отреагировало.На момент публикации материала ответ так и не был получен. Терпеливо ждем и надеемся, что мы всё-таки сможем дополнить эту публикацию полезной информацией от министерства, которое также услышит тех, кого никто не слышит.

Материал подготовлен совместно с координатором общественной организации "Добровольцы - это Мы" Дмитрием Чечель, в рамках проекта "Медиа Академия ООН по Правам Человека"