Памятник чекистам 26 полка НКВД в Фонтанке под Одессой был разрушен в ночь на 15 марта. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на местные издания.
Монумент был повален. Также повреждена плитка. Кто снес советский памятник, неизвестно.
Памятник был установлен в 1964 году воинам-чекистам 249 полка НКВД, оборонявшим Одессу в 1941-м году.
249 полк НКВД в самом начале войны обеспечивал безопасность на улицах Одессы и области, охранял войсковой тыл Южного фронта и Приморской армии, а также занимался эвакуацией заключенных из тюрем Одессы, Николаева, Херсона.
Во время активного наступления на Одессу полк вступил в бой с противником в районе Лузановки.