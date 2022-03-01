В Бендерах объявлен конкурс социально значимых плакатов «Между прошлым и будущим». Организатор конкурса: Государственная администрация г.Бендеры, МУ «Управление культуры г.Бендеры» На Конкурс принимаются творческие работы в виде плакатов на тему военных событий, проходящих в Приднестровской Молдавской Республике в1992 году.
Цели и задачи Конкурса
- Выявление творчески одаренных жителей города Бендеры. - Стимулирование и развитие творческого потенциала бендерчан. - Формирование у молодого поколения чувства сопричастности, патриотических ценностей, гордости за героическое прошлое приднестровского народа. - Привлечение внимания общественности к событиям 1992 года.
Сроки проведения
Конкурс проводится с 20 марта по 01 июля 2022 года в три этапа.
I этап: с 20 марта по 31 мая 2022 года - приём заявок и предоставление работ организаторам Конкурса. II этап: с 01 июня по 25 июня - работа конкурсной комиссии. III этап: с 26 июня по 01 июля - подведение итогов конкурса и размещение лучших работ на сайте Государственной администрации г.Бендеры.
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 31 мая 2022 г. заполнить анкету- заявку Предоставить работу организаторам конкурса не позднее 01 июня 2022 г.
К участию в Конкурсе приглашаются любители и профессионалы без ограничения в возрасте.
Конкурсные работы рассматриваются в четырех возрастных группах: - дети до 14 лет, - подростки 14-18 лет, - молодежь 19-30 лет. - взрослые старше 31 года.
- Плакат может быть нарисован на бумажном носителе либо в графическом редакторе. Также плакат может быть изготовлен в виде тематической постановочной фотографии, сделанной участником конкурса, дополненной агитирующим текстом.
- Работы, выполненные на бумажном носителе, предоставляются на бумаге, размером не менее А3, выполняются без рамки и без паспарту на плотной бумаге в любой технике: гуашь, акварель, пастель, тушь, карандаши, смешанные техники. Композиция не должна выступать за пределы формата.
- Работы, выполненные в графических редакторах, предоставляются в электронном виде в формате в формате jpg с разрешением не менее 2 mpx (с приложением исходного файла).
- Работы на бумажном носителе предоставляются по адресу: г. Бендеры, ул. Суворова, 57, МУ «Управление культуры г.Бендеры», тел. 2-40-95. Работы в электронном виде предоставляется в виде файла на носителе информации (CD/DVD-диск, flash/hdd накопитель) либо в виде ссылки на облачное хранилище. Работы, выполненные в графических редакторах, предоставляются на сайт. К работе прикладывается Анкета-заявка участника.
- Присланные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются. Организаторы оставляют за собой право использования присланных на Конкурс работ для размещения на сайте Государственной администрации, для информационных печатных материалов без дополнительного согласования с автором.