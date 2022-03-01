Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (CNSM) дала в понедельник старт кампании "Стоп войне" в поддержку украинских беженцев в РМ. Как сообщили в CNSM, кампания вписывается в действия профсоюзного движения РМ, "глубоко обеспокоенного ситуацией в Украине", сообщает point.md
"CNSM призывает к миру и поиску дипломатического решения конфликта, от которого страдают две стороны. Мы выступаем за мир между народами, между европейскими гражданами любой национальности. Вооруженный конфликт не может привести ни к чему хорошему в Европе, которая является общим домом для всех, кто хочет свободы, демократии и процветания. Мы - с украинским народом, с нашими профсоюзными собратьями в Украине, которых мы морально поддерживаем", - говорится в Декларации по поводу ситуации в Украине, на сайте Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы
В ходе кампании, на медиа-ресурсах профсоюзов (страница web CNSM, социальные сети Facebook, Twitter, Telegram) будет продвигаться ряд сообщений и публикаций, имеющих следующие ключевые месседжи: "Солидарность с Украиной!", "Россия должна уйти из Украины!", "Стоп войне - профсоюзы за мир!", "Беженцам рады!".
В связи с ситуацией в Украине, 15 марта Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) и Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC) проведут глобальное мероприятие "Солидарность с Украиной" в Брюсселе. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы поддерживает глобальную акцию, организованную ITUC и ETUC.
В контексте войны в Украине, ITUC призывает:
-мировым лидерам предпринять срочные и решительные шаги для начала диалога и поиска мирного решения этого кризиса, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций;
-санкции, направленные, в частности, на олигархов и окружение президента Путина;
-правительствам предоставить безопасное убежище всем беженцам, спасающимся от конфликта – украинским и иностранным рабочим и студентам; защита гражданских лиц и безопасный гуманитарный доступ.