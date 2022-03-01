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Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена - МИД России

Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена - МИД России

Заявление МИД России о персональных санкциях в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц опубликовано сегодня на сайте ведомства

Полный текст заявления:

В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта с.г. в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности Президент Дж.Байден, Госсекретарь Э.Блинкен, Министр обороны Л.Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов М.Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей.

Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.

При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня.

Ниже следует список граждан США, вносимых в «стоп-лист»:

1. Джозеф Байден (Joseph Robinette Biden);

2. Энтони Блинкен (Anthony John Blinken);

3. Ллойд Остин (Lloyd James Austin III);

4. Марк Милли (Mark Alexander Milley);

5. Джейкоб Салливан (Jacob Jeremiah Sullivan) – помощник Президента США по национальной безопасности;

6. Уильям Бернс (William Joseph Burns) – директор ЦРУ;

7. Дженнифер Псаки (Jennifer Rene Psaki) – пресс-секретарь Белого дома;

8. Далип Сингх (Daleep Singh) – заместитель помощника Президента США по национальной безопасности;

9. Саманта Пауэр (Samantha Jane Power) – директор Агентства по международному развитию;

10. Хантер Байден (Robert Hunter Biden) – сын Президента США;

11. Хиллари Клинтон (Hillary Diane Rodham Clinton) – бывший кандидат в президенты США;

12. Адевейл Адейемо (Adewale Adeyemo) – первый заместитель министра финансов;

13. Рета Джо Льюис (Reta Jo Lewis) – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.

В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер.

Эти действия будут осуществляться в органичном единстве с масштабными решениями, принимаемыми Правительством Российской Федерации в финансово-банковской и других сферах для защиты экономики России и обеспечения ее устойчивого развития.

источник: Mid.ru
  • Сегодня, 16:00
  • DTV
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