В МИД РФ отметили, что "государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики"
Уведомление о выходе России из Совета Европы во вторник было вручено генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает ТАСС.
"Государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура. 25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы", - говорится в заявлении.
"В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из организации", - отметили в МИД.
В дипведомстве подчеркнули, что всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает Россию пойти на этот шаг.
Вместе с тем в заявлении дипведомства подчеркивается, что, покидая Совет Европы, Россия остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами Организации по вопросам, представляющим взаимный интерес, и в рамках тех конвенций, участие в которых Россия решит продолжать.
Выполнение постановлений ЕСПЧ В ведомстве отметили, что Россия после выхода из Совета Европы продолжит выполнять уже принятые постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если они не противоречат Конституции РФ.
"Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство. Продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского суда по правам человека, если они не противоречат Конституции Российской Федерации", - говорится в документе.
Расставание без сожаления В министерстве обратили внимание на то, что, когда Россия в 1996 году вступала в эту организацию, созданную для укрепления единства европейских народов, она позиционировала себя как деполитизированная структура, призванная стать гуманитарно-правовой опорой "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока. "Россия всегда была настроена на равноправное сотрудничество в рамках Совета Европы в интересах своих граждан. За эти годы совместными усилиями многое удалось сделать для развития российского законодательства и правоприменительной практики, укрепления системы обеспечения прав человека в нашей стране, в том числе путем внедрения норм Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и практики Европейского Суда по правам человека в российское законодательство", - говорится в заявлении.
Однако, добавили в министерстве, объединительный потенциал Совета Европы разрушен странами НАТО и Евросоюза. "Они видят в этой организации лишь средство идеологического обеспечения своей военно-политической и экономической экспансии на восток, насаждения выгодного им "порядка, основанного на правилах", а по сути - "игры без правил". Институты Совета Европы, включая ЕСПЧ, стали на систематической основе использоваться для оказания давления на Россию, вмешательства в ее внутренние дела", - подчеркнули в МИД РФ.
На Смоленской площади указали, что организация погрязла в двойных стандартах. "Наше стремление продвигать объединительную повестку в соответствии с задачами и целями, сформулированными в Уставе Совета Европы, вызывало стойкое неприятие. В частности, все попытки привлечь внимание к бедственному положению людей в Донбассе, в течение восьми лет подвергавшихся варварским обстрелам, упирались в стену равнодушия", - говорится в заявлении.
Организация, отметили в МИД, фактически утратила свой многоотраслевой характер, превратившись в структуру агрессивного насаждения неолиберального подхода к правам человека в нарушение закрепленных в Уставе СЕ и базовых конвенциях принципов и ценностей.
В МИД указали, что Россия с таким Советом Европы расстается без сожаления. В дипведомстве подчеркнули, что выход РФ из этой организации не повлияет на права и свободы российских граждан. "В Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека", - добавили в министерстве.
В МИД напомнили, что Россия является участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключенных в рамках ООН. Речь идет о Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка и других договорах, которыми гарантируется более широкий спектр прав и свобод человека, чем региональными документами СЕ. tass.ru