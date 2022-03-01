Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Сбежавшие из Попенкской школы-интерната дети найдены
По оперативной информации подростки могли находиться в Бендерах.
Около 11 часов во вторник, 15 марта, милиционеры обнаружили Александра Коломеец, Дарью Дину и Игоря Стратонова у железнодорожного моста по ул. Заводской.
Детей осмотрел медработник, милиционеры накормили и напоили горячим чаем.
Сейчас с подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
mvdpmr.org
- Сегодня, 19:26
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.