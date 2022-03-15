Беженцы с Украины, временно проживающие на территории Приднестровья, ежедневно обращаются с просьбой принять их детей в общеобразовательные и дошкольные учреждения Приднестровья. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД отметив, что ни одно заявление не остаётся без ответа.
«Так, на данный момент детские сады посещают 234 ребёнка граждан, прибывших с Украины. В школах обучаются 567 детей, из них 165 получают знания на украинском языке», — говорится в сообщении.
Напомним, в Приднестровье три государственных языка: русский, украинский и молдавский на кириллической графике. В республике действуют украинские и молдавские лицеи.
Украинские беженцы массово прибывают и в соседнюю Молдову. По информации Министерства просвещения РМ ими подано 307 заявлений на зачисление их детей в 1−4 классы, 302 заявления — на зачисление в 5−9 классы, 22 заявления — в 10−12 классы. Из всего числа заявлений, для 37 детей выбрали государственный язык обучения на латинской графике, 40 — украинский и 554 — русский. Источник
В 37 учебных заведениях Молдавии украинский является обязательным языком изучения (в 972 школах преподавание идет на румынском, а в 261-й — на русском).