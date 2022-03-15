Dnestr.TV

 
0

Дети украинских беженцев в Приднестровье и Молдове учатся на родном языке

Дети украинских беженцев в Приднестровье и Молдове учатся на родном языке

Беженцы с Украины, временно проживающие на территории Приднестровья, ежедневно обращаются с просьбой принять их детей в общеобразовательные и дошкольные учреждения Приднестровья. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД отметив, что ни одно заявление не остаётся без ответа.

«Так, на данный момент детские сады посещают 234 ребёнка граждан, прибывших с Украины. В школах обучаются 567 детей, из них 165 получают знания на украинском языке», — говорится в сообщении.

Напомним, в Приднестровье три государственных языка: русский, украинский и молдавский на кириллической графике. В республике действуют украинские и молдавские лицеи.

Украинские беженцы массово прибывают и в соседнюю Молдову. По информации Министерства просвещения РМ ими подано 307 заявлений на зачисление их детей в 1−4 классы, 302 заявления — на зачисление в 5−9 классы, 22 заявления — в 10−12 классы. Из всего числа заявлений, для 37 детей выбрали государственный язык обучения на латинской графике, 40 — украинский и 554 — русский.
Источник

В 37 учебных заведениях Молдавии украинский является обязательным языком изучения (в 972 школах преподавание идет на румынском, а в 261-й — на русском).


  • Сегодня, 20:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна