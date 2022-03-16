Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение исключить Россию и потребовала предоставить Украине средства защиты своего воздушного пространства. ПАСЕ также приняла поправку № 6 о признании Приднестровья «территорией, оккупированной Российской Федерацией».
Решение об исключении России из Совета Европы было принято почти единогласно: за проголосовали 216 представителей, трое воздержались. Никто не голосовал против, пишет newsmaker
В принятом документе ПАСЕ рекомендует прекратить членство России в Совете Европы в связи с несовместимостью ее действий с принципами организации. В то же время, учитывая, что Россия формально останется членом до конца этого года, ПАСЕ призывает ускорить рассмотрение дел против России в Европейском суде по правам человека.
Несмотря на выход России из организации, ПАСЕ заявила, что продолжит поддерживать «неправительственные организации, выступающие против диктатуры Путина». Таким образом, Совет Европы призван «поддерживать и сотрудничать с правозащитниками, демократическими силами, свободными СМИ и независимыми представителями гражданского общества». Финансирование для этого будет предоставлено другими участниками. В решении также предлагается «усилить поддержку стран Совета Европы для принимающих стран с большим количеством украинских беженцев».
Принятый ПАСЕ документ содержит несколько поправок. Один из них касается агрессии России в Республике Молдова:
Кстати, такое единогласное решение ПАСЕ по поправке прокомментировала журналистка Надана Фридрихсон: "Смеркалось", - философски написала она в своем ТГ-канале.
Среди авторов поправки в резолюцию ПАСЕ об оккупированном Россией статусе Приднестровья нет ни одной подписи делегатов Молдовы
Поправка была внесена в текст итоговой резолюции по предложению румынской делегации.
"Согласно документу, действия Российской Федерации представляют собой угрозу безопасности в Европе, идя по пути, включающему военную агрессию против Молдовы и оккупацию Приднестровского региона, военную агрессию против Грузии в 2008 году, незаконную аннексию Крыма и роли России на востоке Украины, завершившейся незаконным признанием самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Поправка относительно нападения на Республику Молдова была внесена в текст по предложению румынской делегации ", - написала представитель Румынии Габриэла Хорга.
Подписанты этой поправки: Румыния, Исландия, Турция, Грузия, Эстония, Франция, Украина, Великобритания.
Депутат от PAS Михай Попшой, который ранее был избран вице-президентом ПАСЕ, кратко прокомментировал решение, принятое вечером 15 марта:
"Мы в очередной раз поддержали наших украинских друзей в ПАСЕ. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 216 голосами за, 0 против и 3 воздержавшихся рекомендовала Совету министров исключить Российскую Федерацию из Совета Европы. Государствам, нападающим на своих соседей, нет места на европейском форуме мира, свободы и демократии. В контексте приднестровского урегулирования мы по-прежнему твердо привержены нынешнему переговорному процессу. Нет другого пути, кроме дипломатии».
Информацию о наличии такой поправки подтвердила депутат от ПСРМ Адела Рэиляну, член молдавской делегации в ПАСЕ, пишет newsmaker.md
« Это такая поправка к резолюции, которая должна быть поставлена на голосование », — сказала депутат от ПСРМ Адела Рэиляну.
На вопрос, поддержит ли она инициативу, она ответила: « Посмотрим выступления ». Комментируя инициативу в контексте войны на Украине, депутат ПСРМ отметил: « Мы нейтральная страна и не нужно подливать масла в огонь ».
Члены Партии социалистов Республики Молдова осуждают решение ПАСЕ о признании Приднестровья зоной российской оккупации.
Об этом заявил депутат Влад Батрынча на брифинге для прессы, сообщает Noi_md
«Это мнение, которое носит рекомендательный характер, вызвало множество интерпретаций и дискуссии в экспертной среде. В этом заявлении содержится очень важная информация для нашей страны. Вчера была внесена поправка под номером 6, авторами которой являются члены румынской делегации, 10 человек плюс по одному человеку от Исландии и Турции. Эта поправка касается Приднестровского региона, входящего в состав Республики Молдова.
Мы сожалеем, что такая ситуация анализируется за пределами Республики Молдова, мы сожалеем, что голосование поправки по Приднестровскому региону не было согласовано с Республикой Молдова, не было запрошено мнение молдавской делегации в ПАСЕ - нас 5 человек, 3 от ПДС и 2 от социалистов. Мы сожалеем, что ни с МИДЕИ Республики Молдова, ни с правительством не были проведены консультации. В этой ситуации мы считаем, что эта поправка вызывает больше манипуляций и создает определенные проблемы для Республики Молдова.
Республика Молдова является нейтральным государством, и обе страны, участвующие в конфликте, являются дружественными странами. Эта поправка является попыткой втянуть Молдову в конфликт. Это абсолютно недопустимо!
Нас должны вызывать в Страсбург столько раз, сколько необходимо для обсуждения существующих вопросов за столом переговоров. Поспешные решения создают международные и двусторонние проблемы. С сожалением констатируем, что то, что произошло в ПАСЕ в спешке, является эмоциональным, политическим решением и не способствует решению существующих проблем.
Повторяем, мы осуждаем появление предложенной нашими коллегами в Румынии поправки, направленной против Молдовы и Приднестровья. Мы нейтральное государство и должны решать приднестровский вопрос без геополитических игр. Мы сожалеем, что вчера к Республике Молдова отнеслись неуважительно», – заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча, передает Noi.md со ссылкой на protv.md.
Издание Еadaily напоминает,что с 1992 года Оперативная группа российских войск выполняет в Приднестровье миротворческую миссию. Тогда (1 июля 1992 года) в Москве президентом Молдавии Мирчей Снегуром и его российским коллегой Борисом Ельциным в присутствии первого президента ПМР Игоря Смирнова было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта на Днестре. Миротворческая миссия на Днестре общепризнана одной из самых успешных в истории. За все время с начала её проведения не погиб ни один человек.
Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Президент Молдавии Майя Санду регулярно поднимала вопрос о целесообразности присутствия российских «голубых касок» на берегах Днестра. Недавно в интервью румынскому каналу PRO TV она, откровенно извратив реальные исторические события, безапелляционно заявила, что Россия в 1992 году направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помешать РМ обрести независимость от СССР. По мнению нынешних молдавских властей, на этом этапе поддержание стабильности и мира вполне может обеспечить гражданская миссия под эгидой ОБСЕ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова была вынуждена напомнить молдавским властям и их западным партнерам в том числе из НАТО, что «мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность нашего участия в ней с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта, а до этого далеко».
Как сообщало EADaily , политические представители Кишинева фактически заявили, что выходят из переговоров по Приднестровскому урегулированию в формата постоянного совещания «5+2» (ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США и ЕС — наблюдатели в консультациях ПМР м РМ), который блокируют с 2019 года, отказываясь выполнять взятые на себя обязательства. Вместе с этим, США в последнее время активно накачивает Молдавию по примеру Украины оружием, подпитывая в обществе реваншистские настроения. По словам главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева, Кишинев «воспрял духом», чувствуя себя защищенным с точки зрения европейской и американской поддержки. В Тирасполе подчеркивают, что присутствие российских миротворцев является гарантией того, что молдавские власти снова не попытаются силовым путем осуществить реинтеграцию Приднестровья, где проживает более 220 тысяч российских граждан.