Как сообщает пресс-служба Минздрава ПМР в режиме онлайн-совещания о деятельности учреждения за 2021 год отчитался её руководитель - Дмитрий Сертинян. Бендерская центральная городская больница - большой многопрофильный стационар, в котором размещается 495 коек, консультативная поликлиника и диагностические отделения.
Больница обслуживает население численностью 98 тысяч 995 человек, а с учётом села Варница, эта цифра составляет больше 100 тысяч.
По данным, которые представил главный врач больницы, за прошлый год родилось 569 детей и этот показатель в течение нескольких лет продолжает снижаться. Уменьшилось количество летальных случаев от некоторых заболеваний: онкологии, гепатитов, цирроза, заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения.
В 2021 году в поликлинике зарегистрировано 181 510 посещений. Больше обращаться граждане стали к хирургам, неврологам, эндокринологам. Средняя нагрузка на врача составила 21,2 приёма за смену. Количество первичных больных увеличилось и составило 49 061. Больше всего люди обращались к дерматологам, хирургам, лорам, травматологам, окулистам и наркологам. Осуществлялись и визиты специалистов на дом – всего за год было 1 206 вызовов.
Что касается диспансерного учёта, то всего наблюдается 13 480 пациентов с заболеваниями эндокринологического, наркологического, онкологического, психиатрического, неврологического профилей. Лица с социально значимыми заболеваниями были взяты на учёт в 100% случаев. На 1000 человек населения охват диспансеризацией составил 137.
Далее в докладе была представлена информация по стационару. За минувший год лечение получили 12 264 жителя. Средняя длительность пребывания на койке составила 9,62 дня. Увеличилось число диагностических исследований больных, находящихся в больнице. Кроме того, было проведено 1 330 хирургических вмешательств. Главврач отметил, что снизилась частота послеоперационных осложнений.
Как и во многих республиканских ЛПУ, здесь в кадровой сфере тоже наблюдается дефицит, особенно узких специалистов. Нехватка высшего и среднего медперсонала есть и в стационаре, и в консультативной поликлинике.
Руководитель учреждения подчеркнул, что значительно улучшилось обеспечение лекарственными препаратами. Медикаментов больница в 2021 году получила на сумму 18 млн. 213 тысяч. Всего объём финансирования составил 62 миллиона рублей. Доходы от платных услуг, больница использует на оплату труда сотрудников, докупку лекарств, приобретение канцтоваров и транспортные расходы.
В отчёте было сказано и о Фонде капвложений. По его линии удалось благоустроить территорию больницы, выполнить капитальный ремонт эндоскопического отделения и операционного блока. Были приобретены томограф и эндоскопическая стойка.
В планах руководства учреждения – и дальше продолжать переоснащение, работать над внедрением высокотехнологичной медицинской помощи, повышать квалификацию медперсонала.