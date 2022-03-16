Представители Киева в ходе переговоров с российской стороной предлагают демилитаризацию Украины по примеру Австрии или Швеции, когда страна не является членом какого-либо военно-политического блока, но может иметь собственные вооруженные силы. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, сообщает РИА Новости
"Сохранение и развитие нейтрального статуса, демилитаризация Украины – обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, то есть государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы", – цитирует Мединского РИА Новости.
По его словам, эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны РФ и Украины.
Глава российской делегации подчеркнул, что статус Крыма и Донбасса, денацификация Украины, права русскоязычного населения и положение русского языка продолжают оставаться ключевыми для Москвы. Поэтому заявления Киева о том, что пункт о денацификации якобы снят с повестки переговоров, не соответствует действительности, подчеркнул Мединский.
"Нет, это не вполне соответствует действительности. Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения, в первую очередь, наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке дня переговоров", – заверил он.
Мединский добавил, что в процессе переговоров, помимо представителей делегаций, также участвуют юристы, международники, военные и другие эксперты, которые "сверяют позиции и пытаются выйти на какие-то компромиссы, что, конечно, очень тяжело".
Участник украинской делегации Михаил Подоляк пояснил, что предполагает предложение Украины по гарантиям безопасности.
Советник главы Офиса президента, участник украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк в среду, 16 марта, прокомментировал заявления России о предложении создания в Украине демилитаризованной страны с собственной армией по образу Швеции или Австрии, пишет korrespondent.net
"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас пребывает в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только украинской и только про юридически выверенные гарантии безопасности. И никаких других моделей или вариантов", - пишет он в телеграм.
"Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Действенные, а не протокольные или "будапештские". А это означает, что подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объема оружия. И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто", - объяснил он.
Подоляк напомнил, что Украина никогда не была милитаристским государством, которое нападало или планировало нападать на соседей. "В отличие от этих самых соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности", - резюмировал он, пишет korrespondent.net
Отметим, в Кремле допускают, что создание в Украине демилитаризованной страны с собственной армией по образу Швеции или Австрии может рассматриваться как определенный компромисс.