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В Дании рассматривают вечный запрет продажи сигарет всем родившимся после 2010 года

В Дании рассматривают вечный запрет продажи сигарет всем родившимся после 2010 года

Министерство здравоохранения Дании объявило о планах запретить продажу табачной продукции гражданам страны, родившимся после 2010 года даже тогда, когда они достигнут совершеннолетия. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на The Guardian.

На данный момент право покупки табачной продукции, а также электронных сигарет есть у датчан, достигнувших возраста 18 лет.

«Мы надеемся, что все люди, родившиеся в 2010 году и позже, никогда не начнут курить или употреблять продукты на основе никотина. В случае необходимости мы готовы запретить продажу этому поколению путем постепенного повышения возрастного ценза», — заявил журналистам министр здравоохранения Магнус Хойнике.

На данный момент приблизительно 31% датчан в возрасте от 15 до 29 лет курят.

Социал-демократы, возглавляющие правительство страны, объявили о том, что в их повестке также стоит борьба со злоупотреблением алкоголя. В ближайшее время может быть рассмотрен законопроект, повышающий минимальный возраст приобретения слабоалкогольной продукции с 16 до 18 лет.

Ранее подобную меру по борьбе с табакокурением ввели в Новой Зеландии — там никогда в своей жизни на территории страны не смогут купить сигареты те, кому на данный момент не исполнилось еще 14 лет.
gazeta.ru
  • Сегодня, 14:34
  • DTV
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