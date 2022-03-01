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В Молдове с 1 апреля пенсии проиндексируют по новой формуле

В Молдове с 1 апреля пенсии проиндексируют по новой формуле

В Молдове с 1 апреля проиндексируют пенсии на 13,94%. Кроме того, к пенсии добавят фиксированную для всех сумму 171,71 лея. Об этом сообщил 16 марта министр труда РМ Марчел Спатарь.

Как отметил министр, коэффициент индексации пенсии 1 апреля составит 13,94%, исходя из уровня инфляции на конец 2021 года. Этот коэффициент будет применяться к той части пенсии, которая не превышает среднемесячную зарплату в экономике, прогнозируемую на 2022 год, то есть 9 900 леев, передает newsmaker.md.

Кроме того, все пенсии увеличат на фиксированную сумму в 171,71 лея. Эту сумму рассчитали на основе 50% от роста ВВП за предыдущий год, который составил 13,9%.

В результате этих двух механизмов пенсионер, получающий в настоящее время 2500 леев, будет получать 3020 леев, то есть на 520 леев больше.

Кроме того, минимальная пенсия вырастет с 2 тыс. леев до 2272 леев.

Напомним, что с 2022 года изменился порядок индексации пенсий. Согласно новой формуле, индексировать пенсии будут раз в год — 1 апреля на основе годового роста индекса потребительских цен за предыдущий год. При этом к прежней формуле добавят фиксированную сумму, которую будут рассчитывать на основе 50% от роста ВВП за предыдущий год.
newsmaker.md
  • Сегодня, 14:40
  • DTV
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