На сегодняшний день электрические сети Украины и Молдовы успешно синхронизированы с континентальной европейской сетью ENTSO-E.
"Это поможет Украине сохранить стабильность своей системы электроснабжения, тепло в домах и свет в эти темные времена. Это также историческая веха в отношениях между ЕС и Украиной — в этом отношении Украина теперь является частью Европы", - сообщает Европейская комиссия.
"Этот проект продемонстрировал исключительное сотрудничество и решимость всех участников. Мы хотим поблагодарить Европейскую сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO E) за то, что за две недели она проделала годовую работу, чтобы это произошло. А также поблагодарить Францию, председательствующую в Совете, и государства-члены за их поддержку этого небезопасного проекта. Поблагодарить наших украинских партнеров, в частности министра Галущенко и Укрэнерго, за их героические усилия по поддержанию работоспособности украинских энергетических систем в разгар ужасной войны.
ЕС продолжит поддерживать Украину в энергетическом секторе, обеспечив реверсивные потоки газа в страну и поставки крайне необходимых энергоресурсов. Мы также с нетерпением ждем момента, когда сможем продолжить наше прекрасное сотрудничество в области перехода к зеленой экономике и рыночных реформ", - сообщает Европейская комиссия, пишет point.md.
В правительстве Молдовы подчеркнули, что синхронизация с европейской энергосистемой — это большой шаг к энергетической безопасности нашей страны. «С сегодняшнего дня Молдова и Украина — часть Европы», — цитирует сообщение, опубликованное в правительственном Telegram-канале Prima Sursă newsmaker.md.
Напомним, с 24 по 26 февраля Молдова и Украина на трое суток отключились от энергосистем соседних стран для проверки работы в изолированном режиме. Это было необходимо для того, чтобы в следующем году завершить полную синхронизацию с европейскими энергосистемами. После начала военной спец операции России в Украине этот процесс ускорили.