Председатель Правительства провел онлайн-встречу с руководством Минпроса, Минцифры и руководителями УНО. На повестке дня – полный переход на электронный журнал школ республики. Так, на сегодняшний день, 106 школ, подключенных к АИС «ЭлЖур», готовы к полному переходу на электронный учет успеваемости с 1 сентября 2022 года. Профильное ведомство идею поддерживает, поэтому двойное ведение учета успеваемости, то есть и в электронном и бумажном виде, будет только до конца этого учебного года,сообщается на сайте Правительства ПМР.
«В рамках сохранения информации учета успеваемости предусмотрено архивное хранение данных в электронной форме и бумажных носителях, что обеспечивает их целостность и достоверность. Сводная ведомость распечатывается в конце учебного года, брошюруется с титульным листом каждого класса, подписывается руководителем организации, заверяется печатью и передается в архив по окончанию учебного года», - сообщила министр просвещения Светлана Иванишина.
Для хранения информации были приобретены дополнительные сервера, позволяющие к системе подключать новые учебные заведения.
«По результатам сегодняшней встречи с руководством «Веб-Мост», будет выработан порядок действий, как сделать нашу систему более автономной и управляемой в случае внештатных ситуаций», - сообщил советник Председателя Правительства ПМР Сергей Лупашко.
Обсудили и вопросы взаимодействия с разработчиками по вопросам дальнейшего функционирования системы электронный журнал. gov-pmr.org