Dnestr.TV

 
0

В Правительстве обсудили возможность полного перехода на «ЭлЖур»

В Правительстве обсудили возможность полного перехода на «ЭлЖур»

Председатель Правительства провел онлайн-встречу с руководством Минпроса, Минцифры и руководителями УНО. На повестке дня – полный переход на электронный журнал школ республики. Так, на сегодняшний день, 106 школ, подключенных к АИС «ЭлЖур», готовы к полному переходу на электронный учет успеваемости с 1 сентября 2022 года. Профильное ведомство идею поддерживает, поэтому двойное ведение учета успеваемости, то есть и в электронном и бумажном виде, будет только до конца этого учебного года, сообщается на сайте Правительства ПМР.

«В рамках сохранения информации учета успеваемости предусмотрено архивное хранение данных в электронной форме и бумажных носителях, что обеспечивает их целостность и достоверность. Сводная ведомость распечатывается в конце учебного года, брошюруется с титульным листом каждого класса, подписывается руководителем организации, заверяется печатью и передается в архив по окончанию учебного года», - сообщила министр просвещения Светлана Иванишина.

Для хранения информации были приобретены дополнительные сервера, позволяющие к системе подключать новые учебные заведения.

«По результатам сегодняшней встречи с руководством «Веб-Мост», будет выработан порядок действий, как сделать нашу систему более автономной и управляемой в случае внештатных ситуаций», - сообщил советник Председателя Правительства ПМР Сергей Лупашко.

Обсудили и вопросы взаимодействия с разработчиками по вопросам дальнейшего функционирования системы электронный журнал.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 16:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна