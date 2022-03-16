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14 стран, в том числе Молдова, заявили о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле

14 стран, в том числе Молдова, заявили о намерении лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле

Заявления Евросоюза и еще 13 государств-участников Всемирной торговой организации о намерении приостановить для России действие режима наибольшего благоприятствования в торговле страны носят, скорее, политический характер, сообщили РИА Новости представители организации, передает sputniknews.com.

"Вчера (15 марта, - прим. ред.) ВТО получила заявление от 14 членов ВТО, считая ЕС одним членом, в котором эти члены изложили свое несогласие с конфликтом на Украине и ролью России в нем. Это было, скорее, политическое заявление, а не официальное уведомление", - сообщили в пресс-службе организации.

Члены ВТО заявили, что планируют принять меры в отношении РФ, включая возможное приостановление действия режима наибольшего благоприятствования в торговле, но не ссылались на конкретные статьи соответствующих нормативных актов. Члены ВТО также призвали приостановить работу по присоединению Белоруссии к организации.

Кроме Молдовы, в совместном заявлении фигурируют США, Великобритания, Евросоюз, Канада, Норвегия, Республика Корея, Япония, Албания, Австралия, Исландия, Новая Зеландия, Северная Македония и Черногория.

Республика Молдова является членом ВТО с 26 июля 2001 года.
sputniknews.com
  • Сегодня, 16:21
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