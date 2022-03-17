Шесть российских авиакомпаний продолжают выполнять международные перевозки несмотря на ограничения, введенные рядом зарубежных стран.
Самолеты российских перевозчиков осуществляют около 250 рейсов в неделю в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан, передает gazeta.ru.
«Для осуществления зарубежных рейсов нашими перевозчиками используются воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолетов Сухой Суперджет-100», — говорится в публикации на сайте Минтранса.
Также в Россию полеты осуществляют 29 зарубежных компаний из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.
После санкций прямые перелеты из России в большинство стран мира стали недоступны. Вся Европа, США, Канада закрыли свое небо для российских авиакомпаний, в другие страны рейсы невозможны из-за опасений перевозчиков по поводу арестов самолетов