Некоторые меры государственной поддержки граждан и предпринимателей, которые на законодательном уровне действовали в период ЧП и карантина в 2020 и 2021 годах продлены и на 2022 год. Соответствующий законопроект, который начнет действовать с 1 января 2022 года, сегодня сразу в двух чтениях принял Верховный Совет ПМР.
Как пояснил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Верховного Совета ПМР Виктор Гузун, такое решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация носит волнообразный характер, а карантинные ограничения в республике продлены до конца июня, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Был серьезный всплеск заболеваемости ковидом в январе, и тогда Оперативный штаб принимал решения о том, чтобы ограничить деятельность ряда коммерческих предприятий, ряда хозяйствующих субъектов, тогда целые классы в школах и группы в детских садах отправлялись на карантин. И в таких условиях меры поддержки, как граждан, так и хозяйствующих субъектов, просто необходимы», - сказал глава профильного комитета Виктор Гузун.
Так, например, льготные категории школьников и дошкольников смогут снова получить компенсацию за питание в период дистанционного обучения – продуктовые наборы или деньги. Предприниматели, которые арендуют помещения, находящиеся в муниципальной или государственной собственности, будут освобождены от арендной платы на срок запрета на осуществление деятельности или наличия прямого запрета на работу арендуемого объекта.
«Также было принято решение освободить от так называемого «налога на убытки» экономических объектов по итогам 2021 года, что, на наш взгляд, является существенной мерой поддержки экономических агентов, у которых в 2021 году из-за снижения спроса, покупательской способности и каких-то прочих факторов, связанных с COVID-19, уменьшились доходы. И они показали отрицательный финансовый результат», - отметил Виктор Гузун.
Меры государственной поддержки также распространяются и на транспортные предприятия, которые заняты перевозкой пассажиров. По аналогии с 2020 и 2021 годом им предоставляется право оплачивать налог с владельцев транспортных средств за 2022 год – до 31 декабря текущего года. А техосмотр можно будет пройти без предъявления квитанции об уплате данного налога. Эта и другие меры, разработанные всеми ветвями власти с участием Президента, действующие с 2020 года, теперь будут работать с января 2022 года.
«Мы безусловно будем смотреть, как развивается эпидемиологическая ситуация. Надеемся на понижение заболеваемости и на то, что Оперштабу не придется принимать решения об ограничении работы хозяйствующих субъектов, отправлений на карантин и школьников, и иных категорий. Рассчитываем, что такие нормы будут задействованы по минимуму. Но так как срок карантина продлен, необходимо иметь правовые основания, чтобы в случае принятия таких решений наши граждане гарантированно получали поддержку от государства. И все социальные обязательства, которые государство на себя берет в связи с введением этих ограничительных мероприятий, были выполнены», - подчеркнул председатель Комитета по экономической политике Виктор Гузун.
Депутаты также приняли сегодня ряд законодательных решений. В частности, рассмотрели изменения и дополнения в законы о госпошлине, об оперативно-розыскной деятельности, о подоходном налоге с физических лиц и т.д. Одна из инициатив, принятая в первом чтении, касается деятельности нотариусов. Депутаты комитета по законодательству разработали ее на основании обращения гражданина. Проект закона предлагает уточнить: нотариус не вправе заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, за исключением деятельности, связанной с исполнением государственных и общественных обязанностей, а также преподавательской, научной или иной творческой деятельностью.
Сегодня же Верховный Совет внес изменения в проект Постановления «Об утверждении госпрограммы исполнения наказов избирателей на 2022 год». Списки запланированных работ по наказам избирателей парламентарии внесли по избирательным округам №17, 20, 22, 24 и 31. vspmr.org