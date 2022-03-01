Решение о создании Народного ополчения стало ответом на вооруженную агрессию руководства Республики Молдова против мирных жителей Приднестровья. Ополченцы мужественно защищали молодую республику. В 1992 году ополченцы проявили беззаветное мужество в боевых действиях по защите нашего государства, явившись символом единства, братства, верности и долга своему Отечеству. Проявления стойкости и героизма. Они первыми встали на защиту республики в начале 90-х. Добровольцы народного ополчения обороняли Дубоссары и освобождали Бендеры. Народное ополчение – это люди, для которых военное дело никогда не было основной профессией. Педагоги, инженеры, врачи, рабочие заводов и фабрик – им в начале 90-х пришлось учиться воевать, защищать свои дома и своих близких и терять друзей.
Тогда, в ряды ополчения записались около 20 тысяч приднестровцев. Из 8 батальонов народного ополчения 4 были созданы в Бендерах, которые приняли основной удар молдавских националистов. Всего за время боевых действий погибло 232 ополченца, было ранено более трехсот, 12 – пропали без вести.
Наше народное ополчение ПМР, выступило как олицетворение народа, который защитил нашу независимость, нашу честь и наш суверенитет. В статус ополченцев были возведены также бывшие отряды содействия милиции (дружинники). Большую организаторскую и практическую работу по мобилизации населения на защиту республики проводили общественные организации - советы трудовых коллективов, рабочие комитеты предприятий городов и районов, женский забастовочный комитет. Непосредственное руководство в формировании Народного ополчения осуществляли председатели городских и районных советов народных депутатов.
Личное участие в формировании ополчения принимали руководители таких крупных предприятий как ПХБО, "Электромаш", завод им. Кирова, Молдавский металлургический завод , БОЭРЗ, БМЗ, " Молдавкабель", "Прибор" и многих других. Значительная часть ополченцев впоследствии влилась в состав Республиканской гвардии, Территориального спасательного отряда (ТСО), Черноморского казачьего войска и других силовых формирований, ставших основой будущих Вооруженных сил МВД и МГБ ПМР.
Ценой сотен жизней приднестровцев республику отстояли. Отстояли Бендеры, отстояли Дубоссары, и заслуга в этом во многом принадлежит ополченцам. Более 13 тысяч ополченцев награждены медалями "Защитнику Приднестровья" и нагрудными знаками "За оборону Приднестровья". 86 ополченцев награждены орденами " За личное мужество", 20 из них – посмертно.
К сожалению, ранее было не достаточно внимания уделено значимости этого дня в истории нашей республики. Имелись попытки переписывать историю Приднестровья в угоду отдельных ведомств и личностей, что может приведет к негативным последствиям и потере государственности.
Общественная организация "Объединение участников боевых действий г. Бендеры "Боевые братья", в память о погибших и умерших ветеранах ополчения и во славу живых, обратилась с просьбой о ежегодном праздновании Дня создания Ополчения ПМР и чествовании ветеранов ополчения, не в меньшей мере, чем отмечается день милиции. Проводить в этот день награждение государственными и ведомственным наградами ветеранов ополчения из категории участников боевых действий по защите ПМР, имеющих особые достижения в трудовой деятельности и общественной работе.
Организацией было предложено органам власти республики рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности премировать своих работников из категории ветеранов ополченцев УБД ПМР и провести в учебных заведениях открытые уроки с приглашением ветеранов ополчения с целью патриотического воспитания населения по защите Родины и роли народного ополчения , как самой большой силой в жизни народа.
16 марта 2019 года Президентом ПМР был подписан Указ №82 согласно которому в Приднестровье был установлен памятный день – День народного ополчения , который отмечается ежегодно 17 марта.
Сегодня, Вадим Красносельский принял участие в памятном мероприятии, посвященном 30-летию Народного ополчения ПМР
О мужестве и подвиге патриотов-добровольцев говорили на тираспольском Мемориале Славы. Здесь прошел митинг, посвященный 30-й годовщине создания Народного ополчения ПМР. Участие в мероприятии принял Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.
Обращаясь к участникам памятного мероприятия и в их лице ко всем приднестровцам, руководитель страны подчеркнул, что создание Народного ополчения в тяжелый для приднестровского государства период военной агрессии со стороны Молдовы было вызвано необходимостью защитить мирных жителей от реальной угрозы. Вадим Красносельский говорил и о дне сегодняшнем, назвав его непростым периодом истории, сообщается на сайте Президента ПМР.
Не остались без внимания Президента ПМР события последних дней, связанные с решением членов ПАСЕ признать Российскую Федерацию оккупантом по отношению к Приднестровью. Вадим Красносельский отметил, что нынешнее официально заявленное Парламентской Ассамблеей Совета Европы мнение напрямую взаимосвязано с позицией Молдовы, которую документально зафиксировал 2 мая 2017 года Конституционный суд РМ, признавший Россию оккупантом, а территорию левобережья Днестра – оккупированной иностранными войсками.
Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье последовательно в своем стремлении к миру, решению вопросов в диалоговом ключе, поиску компромиссов. При этом со стороны соседнего государства все ярче проявляются признаки реваншизма, отметил Президент ПМР, напомнив о чествовании в Молдове преступников, уничтожавших мирный приднестровский народ.
Говоря о России, Вадим Красносельский напомнил, что именно российские миротворцы остановили кровопролитие 1992 года, принудив к миру и на протяжении трех десятилетий сохраняя его на берегах Днестра. Он подчеркнул, что тем самым были сохранены жизни не только приднестровцев, но и граждан Молдовы. Президент считает, что существующие на сегодняшний день проблемы являются следствием недоговороспособности.
«Как бы ни было сложно, надо стремиться сохранить мир. Надо уметь договариваться. Когда гремят пушки, стреляют танки, очень сложно вернуться за стол переговоров. В каких бы обстоятельствах мы ни находились, какие бы действия ни предпринимала Молдова, мы будем настаивать на мире», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Глава государства выразил благодарность защитникам Приднестровья, ополченцам, гвардейцам, сотрудникам правоохранительных органов, миротворцам и всем приднестровцам, отстоявшим и сохраняющим мир на приднестровской земле. Память погибших почтили Минутой молчания.
Глава приднестровского государства Вадим Красносельский и Первый Президент ПМР Игорь Смирнов возложили венок к Вечному Огню. Участники митинга оставили россыпь живых цветов у могил и памятников героям, в разное время отдавшим жизни, защищая приднестровский народ.
Сегодня поздравления приходят и из-за рубежа нашей республики. От лица Атамана ЧКВ среди казачьих обществ СибФО РФ поздравления прислал войсковой старшина Евгений Медведев.
"Мы помним их подвиг! Подвиг не только ратный, но и тот, что собою показали, что есть патриотизм, как надо любить наше Великое Отечество!" - говорится в поздравительном адресе.