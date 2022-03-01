Dnestr.TV

 
0

ПСРМ призывает власти Молдовы придерживаться заявленного статуса нейтралитета

ПСРМ призывает власти Молдовы придерживаться заявленного статуса нейтралитета

Партия социалистов РМ выражает озабоченность невыполнением правящей партии взятых на себя обязательств по соблюдению нейтралитета страны. Причём, как отмечают социалисты, молдавское общество узнаёт о некоторых из этих нарушений совершенно случайно, пишет aif.md

Так, в ПСРМ обращают внимание на то, что, несмотря на заявленное намерение властей Молдовы сохранять нейтралитет, из заявления вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса стало известно о том, что наша страна, наряду с ЕС и странами «Большой семерки», присоединилась к антироссийским санкциям и поддержала обращение к ВТО о снятии торговых преференций с России.

В заявлении вице-председателя ЕК отмечается, что теперь продукция российских компаний больше не будет пользоваться режимом наибольшего благоприятствования в нашей экономике. – Именно продукция из России, Украины, Белоруссии, которая поступала в нашу страну в режиме наибольшего благоприятствования, была наиболее доступна большинству нашего населения.

По итогам 2021 года, Россия находится на первом месте в топе стран происхождения импорта в Молдову 14,7% с увеличением в 1,7 раза. Доля молдавского экспорта в Россию составляет 8,8%, с ростом по итогам прошлого года на 27,3%. Теперь продукция из России и, очевидно, Белоруссии, станет намного дороже не только из-за галопирующей инфляции, но и из-за введенных санкций, которые в большей степени ударят по нашей экономике, а не по России.

Сильные страны полны решимости еще больше изолировать Россию от своих экономик, но давайте зададимся вопросом: готова ли Молдова полностью изолировать свою экономику от востока? Хватит ли у нас резервов для этого? – констатируют в ПСРМ.

Социалисты отмечают, что, прежде чем решиться на такой шаг, власть должна была провести расчёты, ознакомить с ними общество и предупредить своих граждан и бизнес о том, с какими дополнительными лишениями они могут столкнуться. В том числе речь идёт о возможных ответных мерах России в отношении недружественных государств, о которых она уже заявила.

Партия социалистов призывает власти Республики Молдова придерживаться заявленного статуса нейтралитета и оценивать свои возможные шаги с точки зрения их влияния как на ситуацию в стране, так и на благополучие граждан.

aif.md
  • Сегодня, 10:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Мировая реа ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна