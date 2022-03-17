В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают неприемлемой и не соответствующей реальному положению дел формулировку в принятом 15 марта заключении ПАСЕ по событиям в Украине, в котором Приднестровье называется оккупированной Россией зоной. Об этом заявила сегодня на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости
"Мы считаем формулировку заключения ПАСЕ относительно Приднестровья неприемлемой, не соответствующей реальному положению дел", - сказала Захарова на брифинге.
Относительно высказанного в очередной раз президентом Молдовы Майей Санду требования вывести российские войска с Левобережья Днестра, Мария Захарова напомнила, что российский контингент находится в Приднестровье в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования от 21 июля 1992 года, и цель пребывания контингента - миротворческая.
"Мы готовы к обсуждению с молдавской стороной практических вопросов… Вывод российских войск обусловлен достижением всеобъемлющего политического урегулирования приднестровской проблемы", - сказала Захарова на брифинге. "К сожалению, до этого еще далеко. И зависит такое урегулирование, не в последнюю очередь, от Кишинева", - отметила Захарова.
Москва готова к обсуждению с Кишиневом всех аспектов, связанных с приднестровским урегулированием, но окончательное решение проблемы зависит не от России, а от Молдавии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.