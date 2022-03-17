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Россия снимает все ограничения на перемещение через границу с Белоруссией

Россия снимает все ограничения на перемещение через границу с Белоруссией

Все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства снимаются с полуночи 18 марта. С такой новостью выступил сегодня, 17 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет eadaily.com

«С 00.00 по московскому времени 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — сказал он.
Мишустин напомнил, что ранее говорил об этом с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

«Согласовали с президентом это решение», — добавил российский премьер.

По его словам, свобода передвижения людей важна с точки зрения торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между братскими народами двух стран.

«Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран. Убежден, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг против России и Белоруссии», — подчеркнул Мишустин.

Напомним, с весны 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции Россия ввела ограничения на перемещение граждан через свою границу. Минск неоднократно поднимал вопрос о снятии всех ограничений.
  • Сегодня, 14:20
  • DTV
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