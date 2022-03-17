На территории Украины создавались компоненты биологического оружия. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, сообщает eadaily.com
На пресс-конференции он продемонстрировал документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий «непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине».
«Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия, — сказал Кириллов. — Не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением Минобороны США по снижению угрозы (ДТРА) и компанией-подрядчиком „Блэк энд витч“ в качестве исполнителей проекта Ю-Пи-8, направленного на изучение возбудителей Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов». По словам начальника войск РХБЗ, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги и на Украине, и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.
«Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлены, — указал Кириллов. — Соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем (реципиентом) денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил $ 32 млн».
Особо отмечено, что $ 1,6 млн Пентагон вложил в изучение путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.
«Изучение документов в части проекта П-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показало, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным центром Лугара в Тбилиси. Общие затраты Пентагона на его реализацию на Украине и в Грузии составили $ 1,6 млн, большую часть из которых получила Украина как основной исполнитель», — сказал Кириллов.
Сейчас США блокируют обнародование данных о военно-биологической работе в третьих странах.
«Российская Федерации неоднократно призывала к обнародованию данных о военно-биологической деятельности Пентагона на территории третьих стран, однако коллективный Запад во главе с США последовательно блокирует эту инициативу, предпочитая проводить исследования в обход международных обязательств чужими руками», — сказал он.
Более того, США и Украина с 2016 года сознательно умалчивали о реализуемых биологических проектах в международной отчетности. Хотя в соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия государства-участники подают в ООН сведения об объектах и проводимой биологической деятельности.
«Речь идет о мерах укрепления доверия, которые публикуются в целях контроля выполнения конвенции. С 2016 года, момента начала реализации упоминаемых нами проектов, США и Украина сознательно умалчивают о них в международной отчетности, несмотря на их явную военно-биологическую направленность. Подобная скрытность — еще один повод задуматься об истинных целях Пентагона на Украине», — сказал Кириллов.
В настоящее время биолаборатории Пентагона на Украине продолжают уничтожать биоматериалы и документацию об исследованиях опасных вирусов.
«Продолжает поступать информация о попытках уничтожения биоматериалов и документации в лабораториях Украины. Нам известно, что в ходе проведения ликвидационных мероприятий в лаборатории ветеринарной медицины в населенном пункте Хлебодарское работающие сотрудники (граждане Украины) даже не допускались в здание. Данная лаборатория осуществляет взаимодействие с научно-исследовательским противочумным институтом имени Мечникова в Одессе, в котором проводятся исследования с возбудителями чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии, арбовирусами», — сказал он.
По информации Минобороны РФ, в попытке замести следы, биологические отходы из лаборатории в Хлебодарском были вывезены за 120 км в сторону западной границы в район населенных пунктов Тарутино и Березино. Экстренное уничтожение документов было проведено и в херсонской биолаборатории.
«Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2018 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза — болезни, которая передается комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых. В апреле 2018 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию», — рассказал он.
Сейчас у России есть документы, подтверждающие передачу биопроб из Украины третьим странам, в том числе Германии, Великобритании и Грузии.
«Необходимо отметить ряд документов, подтверждающих факт передачи отобранных на Украине биопроб на территорию третьих стран, в том числе Германию, Великобританию, Грузию. Перед вами официальные документы, подтверждающие передачу 5 тыс. образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном Центр им. Лугара в Тбилиси, 773 биопробы переданы в референс-лабораторию Великобритании. Подписано соглашение на вывоз неограниченных количеств инфекционных материалов в институт Леффлера в Германии», — сказал Кириллов.
Анализ наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются по сути «втемную» и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований, заявили в министерстве.
Гибель в ДНР в 2018 году более 70 человек от мультирезистентных штаммов туберкулеза может быть связана с деятельностью биолаборатории на Украине, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Обращает внимание факт резкого увеличения в 2018 году среди проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках граждан случаев туберкулеза, вызванных новыми мультрезистентными штаммами. Эти данные подтверждены специалистами Роспотребнадзора. В ходе массовой вспышки, зафиксированной в районе населенного пункта Пески, было выявлено более 70 случаев заболевания, которые завершились быстрым летальным исходом. Это может свидетельствовать о преднамеренном заражении, либо о случайной утечке патогена с одной из расположенных на территории Украины биолабораторий", - сказал он.
"Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия", - сказал Кириллов.
Он отметил, что Минобороны России продолжает изучать полученные от сотрудников украинских лабораторий материалы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины, сообщает РИА Новости
"Западные средства массовой информации и некоторые "специалисты-биологи", чаще всего имеющие второе американское гражданство, высказывают сомнения в отношении достоверности опубликованных нами материалов. Хотелось бы обратить внимание, что документы имеют подписи реальных должностных лиц и заверены печатями организаций", - сказал Кириллов.
С участием лабораторий Украины в рамках военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО создавался проект переноса болезней с помощью птиц, в том числе были выявлены виды птиц, маршруты полета которых проходят над Россией, сообщал ранее на брифинге Кириллов.
Этот проект был одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации, указывал Кириллов. Украинские специалисты при поддержке США отслеживали дальность полета в Россию мигрирующих птиц, способных переносить инфекции, следует из документов, обнародованных Министерством обороны РФ.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.