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Украина отозвала своих военных наблюдателей из состава Совместных миротворческих сил

Украина отозвала своих военных наблюдателей из состава Совместных миротворческих сил

17 марта 2022 года в Бендерах заседание Объединенной Контрольной Комиссии не состоялось, сообщается на сайте Объединённой Контрольной Комиссии

Вместе с тем, сегодня было оглашено официальное обращение посла Украины в Республике Молдова Марко Шевченко. Как следует из этого документа, в соответствии с указом президента Украины, группа военных наблюдателей в составе 10 военнослужащих временно приостанавливает выполнение своих задач в составе Совместных миротворческих сил и возвращается в Украину.

В документе также подчеркивается, что приостановка деятельности военных наблюдателей не может трактоваться как прекращение участия Украины в Совместных миротворческих силах в Зоне безопасности и других механизмах приднестровского урегулирования.

Напомним, что миротворческая миссия в Приднестровье осуществляется на основании подписанного 21 июля 1992 года Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. Поддержание мира осуществляют воинские контингенты России, Приднестровья и Молдовы. С 1998 года, в соответствии с подписанными в Одессе соглашениями, к ним присоединились военные наблюдатели Украины. Общее руководство миротворческой операцией осуществляет Объединенная контрольная комиссия. По мнению экспертов, миротворческая миссия в Приднестровье является самой успешной, продуктивной и эффективной операцией такого рода на постсоветском пространстве.

  • Сегодня, 16:32
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