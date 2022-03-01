17 марта 2022 года в Бендерах заседание Объединенной Контрольной Комиссии не состоялось, сообщается на сайте Объединённой Контрольной Комиссии
Вместе с тем, сегодня было оглашено официальное обращение посла Украины в Республике Молдова Марко Шевченко. Как следует из этого документа, в соответствии с указом президента Украины, группа военных наблюдателей в составе 10 военнослужащих временно приостанавливает выполнение своих задач в составе Совместных миротворческих сил и возвращается в Украину.
В документе также подчеркивается, что приостановка деятельности военных наблюдателей не может трактоваться как прекращение участия Украины в Совместных миротворческих силах в Зоне безопасности и других механизмах приднестровского урегулирования.
Напомним, что миротворческая миссия в Приднестровье осуществляется на основании подписанного 21 июля 1992 года Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. Поддержание мира осуществляют воинские контингенты России, Приднестровья и Молдовы. С 1998 года, в соответствии с подписанными в Одессе соглашениями, к ним присоединились военные наблюдатели Украины. Общее руководство миротворческой операцией осуществляет Объединенная контрольная комиссия. По мнению экспертов, миротворческая миссия в Приднестровье является самой успешной, продуктивной и эффективной операцией такого рода на постсоветском пространстве.