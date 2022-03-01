Россия снимает запрос на голосование 18 марта в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о гуманитарной ситуации на Украине, но не отзывает документ. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, передает ТАСС.
"На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров вплоть до экономического шантажа и угроз, - сказал Небензя. - США и Албания распространили письмо, в котором членов ООН призывают не спонсировать нашу резолюцию".
"Мы понимаем, как этим странам непросто противостоять этому натиску. По этой причине мы приняли решение пока не запрашивать голосование по нашему проекту, но проект резолюции мы не отзываем, - отметил постпред РФ. - Вместо этого мы запросим срочное заседание, чтобы обсудить тему биолабораторий США на Украине с учетом новых документов, попавших в распоряжение в ходе специальной военной операции. Сейчас направим соответствующее письмо председательству ОАЭ [в СБ ООН]".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что в ходе военной спецоперации на территории Украины была вскрыта деятельность сети более чем из 30 биологических лабораторий, работавших по заказу Агентства по сокращению угрозы при Министерстве обороны США.
Вопрос переговоров Переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается, заявил Небензя.
"Мы ведем переговоры с Украиной . Переговорный процесс продолжается", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста после заседания СБ ООН.
О западном проекте резолюции по Украине Как отметил Небензя, Запад оказывал давление на все страны, чтобы они поддержали антироссийскую резолюцию на заседании Генассамблеи ООН вместо разработанного РФ проекта резолюции по Украине в Совете Безопасности всемирной организации.
"Я уверен, что давление оказывается на все страны, как это было перед голосованием по резолюции в Генеральной Ассамблее, - указал российский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Мне позвонили представители многих стран, одного из них я процитирую". По словам Небензи, представитель неназванной страны сказал, что, "получив инструкции из своей столицы, проголосует за [резолюцию], несмотря на то что собирался воздержаться". Постпред РФ подчеркнул, что этот дипломат сетовал на "невообразимое давление и шантаж со стороны западных стран, в частности США".
Небензя добавил, что проект резолюции западных стран по Украине, который те собираются продвигать в Генеральной Ассамблее ООН, не принесет абсолютно никакой пользы гуманитарным организациям.
"С тем, чтобы получить антироссийский продукт, они [западные страны] готовы продвигать его не в Совете Безопасности, а в Генеральной Ассамблее, игнорируя то, что такой документ гуманитарщикам ничего не даст", - сказал он на заседании Совбеза ООН.