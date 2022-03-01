Авторы инициативы просят продлить процедуру выдвижения кандидатов на эту премию до 31 марта 2022 года, поскольку фактически она уже закрыта. Владимира Зеленского и народ Украины выдвигают на Нобелевскую премию мира. Об этом говорится в обращении европейских политиков, адресованному Нобелевскому комитету.
Так, авторами инициативы выступили как действующие, так и бывшие министры и депутаты стран Европы.
В своем письме они просят комитет продлить срок для выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года. Эта мера понадобилась потому, что прием заявок уже фактически закрыт, и без решения о продлении новые кандидаты не смогут попасть в число номинантов на премию.
«Такие действия необходимы для того, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Украины Владимира Зеленского и народа стран», - заявили авторы обращения.
Ранее Академия наук Польши выдвинула украинского писателя, поэта и общественного активиста Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе. Напомним, что в прошлом году Нобелевскую премию мира получил главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка из Филлиппин Мария Рессе.