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Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

Авторы инициативы просят продлить процедуру выдвижения кандидатов на эту премию до 31 марта 2022 года, поскольку фактически она уже закрыта.
Владимира Зеленского и народ Украины выдвигают на Нобелевскую премию мира. Об этом говорится в обращении европейских политиков, адресованному Нобелевскому комитету.

Так, авторами инициативы выступили как действующие, так и бывшие министры и депутаты стран Европы.

В своем письме они просят комитет продлить срок для выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года. Эта мера понадобилась потому, что прием заявок уже фактически закрыт, и без решения о продлении новые кандидаты не смогут попасть в число номинантов на премию.

«Такие действия необходимы для того, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Украины Владимира Зеленского и народа стран», - заявили авторы обращения.

Ранее Академия наук Польши выдвинула украинского писателя, поэта и общественного активиста Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.
Напомним, что в прошлом году Нобелевскую премию мира получил главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и журналистка из Филлиппин Мария Рессе.

  • Сегодня, 05:45
  • DTV
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